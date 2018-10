Tromba d’aria su Manduria | danni alla chiesa di San Michele Arcangelo

Allerta meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : Tromba d’aria a Genova | L’elenco : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Milano. Tromba d’aria : mulinelli in zona Stazione Centrale : Emergenza maltempo a Milano. Una Tromba d’aria si è abbattuta sulla città e la provincia. I Pompieri hanno ricevuto diverse

Tromba d’aria a Milano : bufera di vento in zona Sud/ Ultime notizie maltempo - mulinelli in Stazione Centrale : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: Ultime notizie maltempo in Lombardia, torna il freddo. Molinelli in Stazione Centrale(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Maltempo - Tromba d’aria a Milano : alberi caduti in zona Sud : Una tromba d’aria si sta abbattendo su Milano. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per alberi caduti nell’hinterland a Sud della metropoli, a Gorgonzola, Melegnano e a San Donato e ora il vortice si e’ spostato in direzione del centro cittadino, con mulinelli d’aria anche nella zona della Stazione Centrale. L'articolo Maltempo, tromba d’aria a Milano: alberi caduti in zona Sud sembra essere il primo ...

Tromba d’aria a Ladispoli : stanziati fondi per il risarcimento dopo due anni : “dopo due anni di attesa – spiega in una nota del Comune di Ladispoli – siamo lieti di annunciare che il Consiglio dei Ministri ha individuato le risorse finanziarie finalizzate al riconoscimento dei contributi economici per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive a seguito della Tromba d’aria che ha colpito Ladispoli il 6 novembre 2016. I cittadini interessati ad ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Livornese : nessun danno : Un’enorme tromba marina si è formata nella tarda mattinata di oggi al largo del litorale del Livornese, tra Vada e Marina di Cecina (Livorno) ma una volta giunta a terra, come spiegano i vigili del fuoco, si è subito dissolta non provocando danni né a persone né a cose. Unico intervento dei vigili del fuoco per il Maltempo, nel Livornese, a Castiglioncello (Livorno) per una forte raffica di vento che ha danneggiato il tetto di un immobile ...

Maltempo Marche : vento forte e Tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Ondata di maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - Tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo - Tromba d’aria a Biella : chiusi i giardini dello stadio : Il Maltempo ha lasciato il segno nei giardini dello stadio La Marmora-Pozzo, a Biella. Una tromba d’aria ha sradicato e gettato a terra tre abeti rossi di grandi dimensioni, senza provocare danni a persone. I tecnici del Comune hanno disposto la chiusura per ragioni di sicurezza del cancello di accesso ai giardini dello stadio. Nel pomeriggio è iniziata l’opera di rimozione degli alberi a cura di una ditta specializzata. Il vento ha ...

Tromba d’aria a Follonica : cosa è successo a un 13enne. In pochissimo tempo la furia ha raggiunto la spiaggia colpendo tutti : Un’estate pazza e maledetta, con i suoi sbalzi climatici che hanno distrutto l’agricoltura e creato disagi da nord a sud. Per non parlare delle vittime… E adesso un’altra tragedia: attimi di paura vera sul lungomare di Follonica, nel Grossetano, quando una improvvisa Tromba d’aria ha sorpreso bagnanti e vacanzieri in spiaggia, facendo volare via tutto quello che incontrava sul suo percorso, compresi oggetti ...

Improvvisa Tromba d’aria a Follonica : 13enne colpito alla testa da un ombrellone - è grave : Attimi di paura per il ragazzino in vacanza con la famiglia che è stato colpito violentemente alla testa. Immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, fortunatamente le sue condizioni sono migliorate col trascorrere delle ore ed è stato dichiarato fuori pericolo.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo d’Orlando [VIDEO] : Risveglio di Maltempo stamattina nella Sicilia tirrenica dove, a Capo d’Orlando, s’è verificata un’altra tromba d’aria dopo quella di ieri pomeriggio. Stavolta il tornado ha toccato la spiaggia, per fortuna molto presto quando non c’era nessuno. Quindi non ci sono stati danni, ma le immagini sono davvero spettacolari. Ecco il video: Maltempo in Sicilia, tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Catanzarese : “Evitare le coste e le zone alberate” : Il Comune di Borgia, alla luce della tromba d’aria che si è abbattuta tra il quartiere Lido di Catanzaro e località Roccelletta di Borgia, ha invitato i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili ...