Tromba d' aria Spezia | cadono container

Tromba aria a La Spezia - giù container : 11.45 Il maltempo non concede tregua in Liguria. La Spezia è stata investita da una Tromba d'aria che ha rovesciato alcuni container vuoti nel terminal al porto, C'è stata anche grandine, pioggia torrenziale e mareggiata.I treni sono stati fermi per la caduta di detriti sui binar, accumulando ritardi di 2 ore. Allagamenti anche in molti comuni dello Spzzino. A Monterosso, Cinque Terre, sono allagati i sottopassi.E' stata ordinata l'evacuazione ...

Tromba d'aria a Manduria - crolla il campanile - : Danneggiata la chiesa di San Michele Arcangelo, crolla il timpano e parte della facciata della chiesa. AGGIORNAMENTI - LE PREVISIONI

Tromba d’aria a Manduria : paura e un ferito. Crolla parte della facciata di una chiesa : paura e danni a Manduria per una violenta Tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. Ha ceduto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta.Continua a leggere

Tromba aria fa crollare timpano chiesa : 9.55 Temporali e vento hanno causato crolli di alberi, cornicioni e allagamenti. Una Tromba d'aria a Manduria,nel Tarantino,ha provocato il crollo del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo. Nel Golfo di Napoli i collegamenti con le isole funzionano a singhiozzo. Nel Crotonese, anziani sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Nel Veneto sono stati allertati 16 mila volontari per fronteggiare l'emergenza. In Friuli e ...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. Allerta rossa in Liguria - Tromba d'aria e crolli in Puglia - piogge e vento in Friuli : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Tromba d'aria nel Brindisino : paura e danni in serata : BRINDISI - Tromba d'aria anche nel Brindisino, dove l'allerta meteo resta arancione per le prossime 27 ore, tenuto conto delle raffiche di vento e della pioggia abbondante che nella serata di oggi ...

Allerta meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : Tromba d’aria a Genova | L’elenco : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - Tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Milano - 'Tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...