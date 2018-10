Tromba d' aria a Manduria | crolla il campanile

Tromba d’aria a Manduria : paura e un ferito. Crolla parte della facciata di una chiesa : paura e danni a Manduria per una violenta Tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. Ha ceduto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta.Continua a leggere

Tromba d’aria su Manduria : danni alla chiesa di San Michele Arcangelo : Il maltempo sta flagellando in lungo e in largo l’Italia. Ieri sera una Tromba d’aria si è abbattuta su Manduria

Tromba d'aria nel Brindisino : paura e danni in serata : BRINDISI - Tromba d'aria anche nel Brindisino, dove l'allerta meteo resta arancione per le prossime 27 ore, tenuto conto delle raffiche di vento e della pioggia abbondante che nella serata di oggi ...

Allerta meteo - domani scuole chiuse in alcune Regioni. Allerta in Veneto e Liguria : Tromba d’aria a Genova | L’elenco : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - Tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Milano - 'Tromba d'aria' e raffiche di vento fino a 60 km/h : nessun ferito grave : La tromba d'aria che ieri sera, 21 ottobre, si è abbattuta sul milanese ha creato non pochi disagi. Le raffiche di vento hanno raggiunto, e in alcuni momenti anche superato, i 60km/h e sono arrivate pure in Brianza e in alcune zone del Pavese. Un fenomeno inaspettato: tetti scoperchiati, rami e tronchi caduti e tegole che si staccavano a causa della potenza del vento. Dopo il caldo insolito di fine ottobre nel Nord Italia, ecco un fenomeno ...

Tromba d'aria s'abbatte su Milano : alberi caduti e danni : Un vento molto forte ha colpito Milano domenica sera, accompagnato ad un abbassamento drastico delle temperature. I vigili del fuoco hanno registrato danni in diverse zone della citta' e dell'hinterland, con rami e alberi caduti in strada: la maggior parte delle chiamate di soccorso e' arrivata dai comuni della zona sud. Piccoli mulinelli si sono verificati in alcune zone della citta' spostandosi verso la Stazione Centrale. Un grosso albero si è ...