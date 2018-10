Tragedia sul Ronco | tre indagati Omicidio e disastro colposi le ipotesi di reato

Tragedia sull'Autostrada del Sole - condannato a 4 anni anni il camionista : E' stato condannato a 4 anni di reclusione, con rito abbreviato, dal gup di Terni, l'autotrasportatore di 48 anni originario della provincia di Taranto ritenuto responsabile della Tragedia consumatasi ...

Precipita dall'aereo e muore sul colpo. Tragedia nel mondo della musica : Precipita dall'aereo, morto rapper canadese Stava effettuando delle riprese per il suo nuovo video musicale , ma quella che doveva essere una normale giornata di lavoro è terminata con una Tragedia. ...

Tragedia in Piemonte : trovati morti due escursionisti sulle montagne di Pinerolo : Due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo, che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera, sono stati trovati morti: un 65enne, precipitato con la mountain bike, è stato localizzato a monte del rifugio Granero. Un’altra persone è stata individuata nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone. A breve si procederà al recupero delle salme. L'articolo Tragedia in Piemonte: ...

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : paura per una squadra di calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Cacciatore cade in un dirupo e muore sul colpo - Tragedia nel Bellunese : BELLUNO - tragedia stamani in Val Canzoi in territorio di Cesiomaggiore. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo, pare un Cacciatore, che sarebbe precipitato in ...

Tragedia sulla 71 a Corsalone : muore 39enne. Tre feriti gravi tra cui due ragazze : Una Tragedia si è verificata nel corso della notte sulle strade del Casentino. A seguito di un incidente, una persona è deceduta, altre tre sono rimaste ferite. Due di queste versano in condizioni ...

Tragedia in Nepal : nove alpinisti perdono la vita sul monte Gurja : Nella notte appena trascorsa, alle pendici del monte Gurja in Nepal, un gruppo di almeno nove alpinisti è stato vittima della forza della natura. Il campo base è infatti stato travolto da un valanga causata da una brutta tempesta di neve, causando la morte degli escursionisti. Il numero - ancora solo stimato - è di nove morti, data l'impossibilita' di continuare le ricerche. Il gruppo di alpinisti si era appostato nel campo base, proprio in ...

“Morto sul colpo”. Un’altra Tragedia sul lavoro - travolto da un’esplosione improvvisa : tragedia questa mattina alla periferia di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare un silos di acetilene nell’ex inceneritore Ire di via dei Gonzaga a Sesso è esploso uccidendo un operaio mentre erano in corso dei lavori nei pressi dell’impianto. La deflagrazione è avvenuta poco dopo le 8.30, a quanto si apprende non ci sarebbero altri feriti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ...

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : Tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

Tragedia in Spagna : bimba muore sbattendo la testa sul tablet durante un incidente in auto : Una bambina, 3 anni compiuti da poco, è stata vittima di un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita. La piccola è deceduta in to all'impatto del proprio volto con un tablet durante lo scontro dell'auto guidata dalla madre con uno scuolabus. Una vera e propria Tragedia quella che si è verificata lunedì scorso in una piccola cittadina nel nord-ovest della Spagna: Villanova de Arousa [VIDEO]. tablet contro la testa: bimba in coma e ...

Incidente choc - bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore/ Tamponamento a catena e Tragedia in auto : Incidente choc in Spagna, bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore. Tamponamento a catena e tragedia in auto: la madre di 26 anni è rimasta gravemente ferita(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Tragedia sfiorata sull’asse di supporto Nola-Villa Literno : sfiorata la Tragedia sull’asse di supporto Nola-Villa Literno nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è caduto

Grande Fratello Vip 2018 : la decisione di Lory Del Santo sarà comunicata lunedì in diretta. Il reality gioca sulla Tragedia : Lory Del Santo a Verissimo Lory Del Santo parteciperà oppure no al Grande Fratello Vip 2018? La decisione verrà comunicata lunedì sera in diretta su Canale 5, nel corso della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Nella conferenza stampa di presentazione della terza edizione del GF Vip, i vertici di Mediaset e di Endemol hanno fatto sapere che la scelta di far entrare nella Casa la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2005 sarà ...