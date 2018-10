Torino | No Tav | espulsi dall' aula i consiglieri di centrosinistra | incluso l' ex sindaco

Torino - Tav : espulsi dall'aula i consiglieri del Centrosinistra : "E' la prima volta - ha commentato Fassino - che vengo espulso, capita anche questo". "L'assenza della sindaca e' una scelta grave e irresponsabile, vuol dire avere una grande coda di paglia", ha ...

A Torino scendono in campo anche i sì Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza. Salta il Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...

Torino - caos in Consiglio comunale : espulsi i sì Tav : All'assemblea Ance dello scorso 16 ottobre i ministri Toninelli e Salvini si sono schierati dalla parte dei costruttori ma in Piemonte non c'è ripresa: dov'è la politica?'.

Torino - l’odg NoTav del M5s in consiglio : ‘Stop lavori fino ad analisi costi-benefici’. Di Maio : “Rinegoziarla è nel contratto” : Si discute in consiglio comunale a Torino l’ordine del giorno “No Tav” della maggioranza penstastellata. E fuori dal Municipio si sono riuniti due presidi contrapposti, quello delle associazioni d’impresa contrari all’odg del M5s e quello dei NoTav. Mentre la polizia presidia l’ingresso del Municipio. La maggioranza, mentre la sindaca Chiara Appendino è a Dubai, chiede di “rendere pubblici e ...

Torino : No Tav - sindacati e Forza Italia si fronteggiano davanti a Palazzo Civico : Momenti di tensione dinanzi al portone d'ingresso del municipio di Torino, dove oggi il Consiglio comunale discuterà l'ordine del giorno con cui il Comune chiederà al Governo di rinunciare alla ...

Tutti i presidenti di Confindustria a Torino per dire sì alla Tav : Confindustria ribadisce 'con forza l'assoluta necessità di completare i lavori della Tav'. E annuncia 'che proprio a Torino convocherà un Consiglio generale straordinario allargato alla partecipazione ...

A Torino scendono in campo anche i si Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...

Tav - Torino-Lione : bloccarla costerà più che finire l’opera : Bloccare i lavori potrebbe costare anche più che portare a termine l’opera secondo le stime del Commissario di Governo per l’Alta velocità. Almeno 2 miliardi di euro di costi e l’incognita dei risarcimenti...

A Torino oggi si vota - odg per stoppare la Tav : Mentre la sindaca Appendino continua a sostenere l'inutilità dell'opera. Ma la Lega è posizionata sul fronte opposto -

La Tav al consiglio comunale di Torino. Il M5s : si ridiscute - è nel contratto di governo : ... il blocco degli investimenti, che mortifica l'economia e l'occupazione del Paese". FdI: referendum propositivo comunale "Ottimo il segnale Sì Tav lanciato dai presidenti delle organizzazioni ...

Torino diventa No Tav - rivolta anti-M5S : Tap sì, Terzo Valico sì, Tav forse no. Il ripensamento globale delle grandi opere fondamentale per la base Cinque Stelle e al centro di un braccio di ferro sempre meno amichevole con la Lega oggi vive una giornata importante. Se tutto andrà come previsto Torino, una delle due città simbolo della Tav si sfilerà e voterà un ordine del giorno per chie...