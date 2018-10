Torino - Comune vota no alla Tav : Via libera della Sala Rossa all'odg della maggioranza pentastellata contrario alla realizzazione della Torino-Lione. Il provvedimento è passato con 23 voti a favore e due contrari. Al momento del voto ...

Torino - i feriti di piazza San Carlo : "Chiederemo i danni al Comune" : Udienza preliminare nell'aula bunker del carcere delle Vallette Lorusso-Cotugno per i fatti di piazza San Carlo. Il 3 giugno 2017 a Torino, durante la proiezione della finale di Champions League ...

Torino - mozione del centrosinistra : “Comune si costituisca parte civile al processo per i fatti di piazza San Carlo” : Il comune di Torino si costituisca parte civile al processo sui fatti avvenuti in piazza San Carlo. È quello che hanno chiesto le opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale- Pd, Moderati, Lista civica per Torino e Torino in Comune – con una mozione depositata in Sala Rossa a due settimane dall’udienza preliminare, fissata per il 23 ottobre. Lo scorso 22 giugno la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 15 persone, tra cui ...

Torino - opposizione all'attacco : "Il Comune parte civile per la tragedia di piazza San Carlo" : Il centrosinistra si ricompatta per chiedere che la Città intervenga al processo: "Visto che la sindaca è indagata, ci rappresenti un curatore speciale. Ma il danno è stato grave e non si può lasciar perdere"

Torino - senza lavoro dal 2013 : sciopero della fame davanti al Comune : Luca Incarnato è un ex dipendente Sicea, la società torinese che si occupava di progettazione, costruzione e gestione degli acquedotti. Inglobata da Smat a fine 2013, i suoi dipendenti vennero ...