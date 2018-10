Torino città No Tav - il Comune chiede lo stop ai lavori : Torino diventa città No Tav. Passa in consiglio comunale con 23 voti favorevoli e 2 contrari la mozione del Movimento Cinquestelle che chiede di fermare i lavori per l'alta velocità...

Passa la mozione anti-Tav - caos a Torino. Imprese e sindacati : oltraggio alla città : Via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula. Confindustria: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...

Passa la mozione Cinquestelle - ora Torino è una città no Tav. Bagarre in Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : Passa l’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede di fermare i lavori della Tav. Il testo viene approvato in un’aula con molte assenze, dalla sindaca Appendino a una parte di minoranza espulsa dall’aula per aver mostrato alcuni cartelli di protesta con la scritta «Torino dice sì alla Tav». ...

"Dopo due anni a Cinque Stelle Torino è la città della decrescita" : L'obiettivo non sarà quello 'di contestare a prescindere l'amministrazione ma di individuare i problemi sui quali la sindaca e la giunta devono impegnarsi', come premette Dino De Santis, presidente di ...

La Città della Salute di Torino sarà replicata a Shanghai : firmato l'accordo con la Cina : Una replica dell'attuale Città della Salute e della Scienza che i cinesi vogliono realizzare a Shanghai, prendendo come esempio la nostra. Domani la direzione generale della Città della Salute ...

Varie Flor18 autunno Torino 13-14 ottobre 2018 La mostra mercato nel cuore della città : ... [endif] Piante afrodisiache, folklore o scienza? , ore 15, Aneddoti e curiosità sulle specie vegetali afrodisiache. A cura di Visione Curativa. [if !supportLists] · [endif] Sensual Experience ...

Torino - addio ad Anna “la pazza” : la nonna-ballerina presenza storica della vita cittadina : Spesso capitava di incrociarla per le strade del capoluogo piemontese mentre ballava da sola. Ma non c'era manifestazione studentesca o corteo del 1° Maggio, festa in piazza al quale la vecchina non partecipasse. Un video che la ritraeva era stato anche ripreso dal rapper P. Diddy, facendole superare i confini della notorietà locale.Continua a leggere

Deve curare i figli gravemente malati - i colleghi della Città della Salute di Torino gli regalano le loro ferie : Ha bisogno di giorni di ferie per assistere i figli e i colleghi glieli regalano. Solidarietà tra i dipendenti della Città della Salute di Torino, grazie al nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, siglato lo scorso maggio. Sfruttando una apposita norma, nove dipendenti hanno rinunciato a trenta giorni di ferie, consentendo così al collega di utilizzarle per assistere i figli con gravi problemi di ...

Reddito di cittadinanza - coda di stranieri e rom a Torino per chiedere l'assegno : Il Reddito di cittadinanza di 780 euro mensili è stato inserito nel Def e, se la Manovra economica dovesse essere confermata, sara' istituito uno stanziamento di 10 miliardi per metterlo in pratica. E' ancora tutto in fase di approvazione, ma molti stranieri residenti in Italia si sono presentati al Centro dell'impiego di Torino per chiedere informazioni su come ottenerlo. Reddito di cittadinanza, stranieri e rom in fila agli sportelli La misura ...

'Skarrozzata' - a Torino i cittadini sulla carrozzina : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Skarrozzata" - a Torino i cittadini sulla carrozzina : Un giro della città in carrozzina. È questa l'idea alla base della "Skarrozzata" che si è tenuta oggi per le vie del centro di Torino. Un'iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sulle difficoltà ...

Smog Torino : la Città metropolitana repecisce le modifiche della Regione : Si va verso nuove ordinanze, che recepiscono le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte, per quanto riguarda la qualità dell’aria e le limitazioni del traffico veicolare. Lo rende noto la Città metropolitana di Torino. “Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte, rappresentata oggi alla riunione del tavolo dal direttore dell’assessorato all’ambiente regionale Roberto Ronco, di illustrarci le modifiche che faciliteranno ...

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere

Sul fronte Alimonda : anche per i cittadini a Torino la battaglia con gli spacciatori diventa quotidiana : Make Diop non scappava da uno sfratto. È fuggito tra i cortili e le strade che tagliano Barriera di Milano e Aurora perché era stato riconosciuto dai poliziotti come uno spacciatore abituale. Ha ...