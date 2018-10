Torino | Cairo avanza una proposta | Var a chiamata da parte del capitano

Torino - Cairo : 'Abbassiamo i toni - ma agli arbitri chiedo più equità' : Torino-Fiorentina, Antognoni: "Il Toro mi prese a 15 anni..." l'appello - Abbassare i toni, riflettere e nelle parole del presidente Cairo c'è un appello alla moderazione rivolto a tutto il mondo ...

Cairo : "Troppe penalizzazioni al Torino" : ANSA, - TORINO, 28 OTT - "Le penalizzazioni sono evidenti e ormai sono troppe". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare dei torti arbitrali che, a suo dire, i granata hanno subito in ...

Mazzarri + Cairo : Torino furibondo contro gli arbitri! : Mazzarri e Cairo letteralmente furiosi dopo il pari del Torino contro la Fiorentina, alcune decisioni arbitrali non sono andate giù Dopo la gara pareggiata ieri sera contro la Fiorentina, il Torino sbotta contro le direzioni arbitrali di questo inizio di campionato. A presentarsi ai microfoni dei cronisti per primo è stato Mazzarri, espulso per proteste durante la gara: “Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato buttato fuori. ...

Torino - Mazzarri : 'Voglio rispetto". Cairo : "Troppi episodi" : Alla mezz'ora del primo tempo Fabbri lo ha allontanato dalla panchina. E Mazzarri al termine di Torino-Fiorentina, 1-1 al 90' , è un fiume in piena: 'Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato ...

Inchiesta Report - il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus! : Urbano Cairo, gli striscioni della curva della Juventus con chiaro accenno a Superga non vanno giù al patron del Torino Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della tanto discussa Inchiesta di Report sulla curva della Juventus. “Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con ...

Un gruppo di tifosi del Torino scrive a Cairo : "Agnelli e D'Angelo fuori dallo stadio al prossimo derby" : Un appello al presidente Urbano Cairo per chiedergli di non far entrare Andrea Agnelli e il security manager Alessandro D'Angelo allo stadio Grande Torino nel prossimo derby, in programma il 15 ...

Torino - Cairo : “ho visto una buona Nazionale” : “A me è sembrata una buona Nazionale che ha fatto una buona partita, anzi meritava di vincere con un punteggio più ampio”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, commentando la vittoria in Polonia della nazionale. “Io ieri sera mi sono anche divertito – ha aggiunto – ho visto una buona Nazionale, abbiamo vinto all’ultimo ma non è male, perché un pizzico di fortuna è sempre utile”.L'articolo ...

Torino - Cairo : “dal nuovo presidente della Figc subito riforme” : “Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio. Viviamo ancora un momento non facilissimo, come vediamo con la nazionale che non riesce a vincere, ma abbiamo un movimento di grande dimensione e noi vogliamo fare qualcosa di importante. Adesso eleggeremo il presidente federale e speriamo faccia presto le riforme”. Così il presidente dei Rcs Mediagroup e Torino, Urbano Cairo, aprendo il Festival dello sport a ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull'interesse per Lazzari e Candreva : 'ecco come stiamo agendo' : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Torino - Cairo a Sky : 'Ventura - sapevo sarebbe tornato. Rinnovo di Iago Falque vicino' : Evento importante per lo sport, non solo per il calcio. Tutti gli sport hanno pari dignità. Stiamo attraversando una fase non facile, ma da cui si può ripartire. Dobbiamo capire cosa fare per ...

Torino - Cairo svela tutto : Candreva - Lazzari e Iago Falque : In occasione del Festival dello Sport il presidente Cairo ha dato importanti indicazioni di mercato ai microfoni di Sky Sport: “il ritorno di Ventura in panchina? Beh ho vinto un paio di scommesse. Sostenevo che sarebbe rientrato prima di un anno dal suo allontanamento dalla Nazionale, c’era chi non mi credeva. E così ho vinto un paio di cene. Certo, la sfida che lo attende è molto difficile. Ma metterà in campo tutte le sue ...