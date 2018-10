Topo al GF Vip 3 | la new entry che forse non ti aspettavi

ilnotiziangolo

: Muoio dalla voglia di sapere con chi se la intende il topo vip - Claudiozanott : Muoio dalla voglia di sapere con chi se la intende il topo vip - zazoomnews : Grande Fratello Vip choc cè un topo nella Casa: gira nelle camere da letto - #Grande #Fratello #nella #Casa:… - CorriereAdriati : Gf Vip, c'è un topo nella casa: le telecamere riprendono l'inquilino che non ti aspetti (y) segui il Corriere Adri… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)al GF Vip 3: avvistata una newinaspettata nella Casa di Cinecittà. Il piccolo roditore si starebbe aggirando all’interno della struttura, indisturbato e libero di muoversi nelle ore notturne. Celebrities a letto, ildel GF Vip 3 ha scelto di prendere casa nella Casa. Cosa ne penserà chi sta dormendo sul pavimento in queste ore?al GF Vip 3: a Striscia la Notizia le immagini dell’inquilino Striscia la Notizia ha ricevuto diverse segnalazioni in merito nelle ultime ore ed ha deciso di fare chiarezza. Molti telespettatori infatti hanno notato che la notte della Casa è più attiva che mai e non di certo per merito dei concorrenti ancora in gara. Mentre c’è chi dorme, unha scelto di fare una piccola incursione nella struttura del reality. Unlino di campagna, ma di sicuro vip visto che ha deciso di partecipare alla terza edizione del ...