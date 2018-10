Terremoto in Umbria | scossa di magnitudo 3 1 vicino Foligno

Terremoto Foligno magnitudo 3.1/ Ingv - ultime scosse oggi Umbria : sisma vicino Trevi - 29 ottobre 2018 - : Terremoto Foligno magnitudo 3.1. Ingv e ultime scosse Umbria: un sisma è stato registrato vicino Trevi oggi, 29 ottobre 2018. Gli aggiornamenti.

Umbria - Terremoto 3.1 vicino Trevi : 6.39 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.1 è stata registrata stamane in Umbria, nel sud-est della provincia di Perugia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno. Ipocentro a 8 km di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Umbria : scossa di Terremoto moderata nella notte tra Spoleto e Foligno - dati INGV : scossa di terremoto avvertita in nottata nel perugino, epicentro su Trevi. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 26 ottobre 2018, esattamente alle...

Umbria : due deboli scosse di Terremoto avvertite a Spoleto - dati INGV : avvertite due deboli scosse di terremoto a Spoleto, epicentro zona Monteleone. I dati INGV. Due deboli scosse di terremoto sono state avvertite nella serata di oggi, 24 settembre 2018, nell'Umbria...

Terremoto - nuova scossa nella notte al Centro Italia : epicentro sui Monti Sibillini al confine tra Marche e Umbria [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Centro Italia : lieve scossa di Terremoto al confine fra Umbria e Lazio. Dati e mappa. : Una lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.17 nell'Italia centrale, lungo l'Appennino. Il sisma, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ha avuto epiCentro nel Lazio, in...

Terremoto Centro Italia : molti interventi sulle scuole in Umbria dopo il sisma : A seguito del Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono numerosi gli interventi messi in cantiere per la ricostruzione, il miglioramento e l’adeguamento sismico di decine di scuole, dopo la verifica sui 369 edifici: sono 18 gli istituti risultati “totalmente” inagibili e che richiedono un intervento “pesante”, mentre 23 lo sono “parzialmente”. Per l’intero programma di interventi la Regione Umbria ...

Terremoto Umbria : 700 domande pervenute all’Ufficio ricostruzione : Le domande pervenute all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria per il recupero degli edifici con danni lievi hanno superato quota 700: il dato emerge report redatto dalla Regione. Al momento le autorizzazioni sono 236, mentre 291 sono ancora in istruttoria, 149 in attesa di integrazioni o sospese dai Comuni e 19 invece gia’ annullate. Gran parte delle domande arriva da Norcia (270) e da Cascia (137), poche da Preci ...

Confindustria Umbria - dopo il Terremoto? Ripartiamo ma c'è ancora molto da fare. : ... ma anche dalle abitazioni, dalle scuole; da tutte quelle componenti che formano un territorio e che devono essere ricostruite per poter far davvero ripartire l'economia locale".

Terremoto Centro Italia : a due anni da sisma ricostruzione avviata in Umbria : “Dobbiamo mettere tutta l’attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalita’, ma anche della qualita’, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini“, ha dichiarato oggi a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a due anni dalla prima scossa ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria messe in sicurezza 350 opere d’arte : A due anni dalla prima scossa di Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono stati messi in sicurezza “35 edifici storici e oltre 350 opere mobili. Inoltre abbiamo completato 15 restauri e altri 12 sono in corso d’opera. Nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto abbiamo fino a oggi ricoverato 6.400 opere, inoltre qui abbiamo trasportato anche 2.500 frammenti di affreschi che arrivano dalla chiesa di San Salvatore di Campi“: lo ha ...

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...