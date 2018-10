Terremoto in Italia | la terra trema ancora | scossa di magnitudo 3 1

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria, tremori a Spoleto e Foligno. Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto Centro Italia : nelle Marche la tendenza allo spopolamento “crescerà nel futuro prossimo” : In occasione del convegno “Due, non arrendersi agli anni e ai governi che passano“, tenutosi presso l’Università di Camerino, il prof. Emanuele Tondi ha dichiarato che “l’emergenza attuale è quella che scaturisce dal vedere che non si muove nulla. Le persone si deprimono nell’assistere a questo immobilismo“. Il prof. Tondi ha vissuto l’emergenza Terremoto sia come geologo, sia come sindaco di ...

Terremoto GRECIA - M 6.8 : PAURA NEL SUD ITALIA/ Ultime notizie - Mele : "Rottura faglia di 15-20 km" : TERREMOTO GRECIA M 6.8: avvertito anche in Sicilia. Grande PAURA anche al sud ITALIA dove l'Ingv ha lanciato anche l'allarme tsunami, ne ha parlato l'esperto dell'Ingv Franco Mele.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)

Terremoto Grecia - tsunami in porti Italia : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Il Terremoto di magnitudo 6,8 registrato nella notte in Grecia ha provocato uno tsunami che ha fatto salire il livello del mare di un massimo di dieci centimetri nei porti ...

Terremoto IN SICILIA : SCOSSA M 3.3 A MESSINA/ Ultime notizie INGV - ore di apprensione al sud Italia : TERREMOTO oggi in SICILIA, SCOSSA magnitudo 3.3 a Capizzi in provincia di MESSINA. Ultime notizie INGV, paura dopo il sisma greco: epicentro vicino a Mistretta, non ci sono danni (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Terremoto in Grecia 6 - 8 : al Sud Italia allerta tsunami - cosa potrebbe succedere? - Ultime Notizie Flash : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la Grecia e ora scatta al Sud Italia l'allerta tsunami: tutto ciò che sappiamo al riguardo

Terremoto in Grecia : allerta diramata alle coste del Sud Italia : Roma – A seguito del sisma avvenuto alle ore 00.54, nel mare a largo delle coste greche di magnitudo 6.8, e avvertito dalla popolazione nelle regioni costiere del sud Italia, il Centro allerta Tsunami dell’Ingv ha informato il Dipartimento della Protezione Civile che ha provveduto a diramare un’allerta arancione per le coste di Calabria e Puglia e massima attenzione per le coste orientali di Basilicata e Sicilia ionica. La rete ...

Grecia - scosse di Terremoto di magnitudo 6 - 8 avvertite anche in Italia : Potenti scosse di terremoto a Zante, isola greca del Mar Ionio. La prima è stata avvertita 26 ottobre alle 00:54, di magnitudo Richter: 6, 8 e profondità 10 chilometri mentre la seconda alle ore 7:48 con magnitudo 5 e profondità 15 chilometri. L’attività tellurica continua a dare segni ingenti e tangibili. Le notizie, ancora confuse, parlano di feriti ma non di vittime, inoltre si è verificato il blackout elettrico nella città principale ...

Terremoto Grecia - scossa magnitudo 6.8 nel mar Ionio : nessuna vittima - maggiori danni a Zante. Avvertita anche in Italia : La costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, intorno alle due del mattino (l’una in Italia) di oggi, venerdì 26 ottobre, è stata colpita da una forte scossa di Terremoto, senza causare nessuna vittima, e solo danni limitati. L’epicentro, è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 chilometri dall’isola di Zante, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata Avvertita distintamente fino ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza, ...

Paura in Grecia - scossa di Terremoto 6.8. Avvertita anche nel Sud dell'Italia : Roma - Una potente scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, ha colpito la notte scorsa poco prima delle due del mattino, l'una in Italia, la costa occidentale del Peloponneso, in Grecia , causando una ...