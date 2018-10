Terremoto El Salvador | scossa magnitudo 6 3 al largo della costa

meteoweb.eu

: Forte scossa di Terremoto Oggi in El Salvador: Sisma M6,1 in mare epicentro 76 km SW di Acajutla ~ Post Breve - PROCIVMFlavio : Forte scossa di Terremoto Oggi in El Salvador: Sisma M6,1 in mare epicentro 76 km SW di Acajutla ~ Post Breve - ninda1952 : RT @OMSPerugia: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI Mw 6.1 AL LARGO DELLA COSTA DI EL SALVADOR, NEL PACIFICO - - OMSPerugia : FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI Mw 6.1 AL LARGO DELLA COSTA DI EL SALVADOR, NEL PACIFICO - -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Unadidi6.3 si è verificata alle 16:23 di ieri ora locale (le 23:23 in Italia) nell’oceano Pacifico, aldi El. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a circa 59 km di profondità ed epicentro 93 km sudovest dA Acajutla (USGS). Non si segnalano al momento danni a persone o cose, e non è stata emessa allerta tsunami. L'articoloEl6.3 alMeteo Web.