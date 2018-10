Tennis | Nadal sempre re | Fognini n 14

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - alluvione a Maiorca - Nadal apre le porte dell'accademia ai senza tetto : Sei morti, danni incalcolabili e diverse persone senza casa a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Secondo quanto riporta El Pais ci sarebbero anche ...

Nadal sempre n. 1 del Tennis mondiale : Buone notizie per il tennis italiano dalla nuova classifica mondiale pubblicata oggi dall'Atp, dominata ancora dallo spagnolo Rafa Nadal : il campione ligure Fabio Fognini si conferma il primo degli ...

Tennis - Djokovic dà forfait a Pechino : niente sorpasso a Nadal : Novak Djokovic non parteciperà al torneo ATP 500 di Pechino, il serbo dà forfait e perde dunque la possibilità di superare Nadal in classifica Tennis, Novak Djokovic non ci sarà a Pechino per il torneo ATP 500 in terra cinese. Il Tennista serbo non usufruirà dunque per questa settimana della possibilità di scavalcare Nadal in vetta al seeding ATP. Continua invece la corsa al Master di fine anno, con diversi Tennisti ancora in corsa per le ...

Tennis. Nadal - no a Pechino e Shanghai per il ginocchio. Rischia il n.1 al mondo : Rafael Nadal, ancora dolorante al ginocchio destro, dà forfeit ai tornei di Pechino e di Shanghai in programma a inizio ottobre. Il numero 1 al mondo paga ancora l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a saltare la semifinale di coppa Davis contro la Francia. 'Anche se non ci sono ...

Tennis - Rafael Nadal annuncia che salterà i tornei di Pechino e Shanghai : Era nell’aria, ma ora l’annuncio viene dal diretto interessato: Rafael Nadal non giocherà i tornei di Pechino e Shanghai a causa della lesione al tendine rotuleo destro che ne ha causato il ritiro dopo i primi due set della semifinale degli US Open, che lo vedeva opposto a Juan Martin Del Potro. In una serie di tre tweet lanciati dal proprio profilo ufficiale, il mancino di Manacor spiega con precisione le motivazioni della rinuncia ...