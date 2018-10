Tennis | ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018 | i risultati di lunedì 29 ottobre Gasquet

Next Gen 2018 - i Tennisti qualificati. Tante star già affermate nel circuito Atp e nuove regole da sperimentare : Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti: i primi sette si sono qualificati tramite una classifica cominciata ad inizio anno (Race to Milan), mentre l’ottavo è il tennista italiano che vincerà il torneo di qualificazione e riceverà una wild card dall’organizzazione. Un torneo che ha confermato la sua formula ...

ATP Parigi – Cecchinato subito fuori - Joao Sousa sul velluto contro il Tennista italiano : Marco Cecchinato sconfitto ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Parigi da Joao Sousa: il portoghese ha la meglio sul tennista numero 20 della classifica iridata Marco Cecchinato subito fuori dal torneo ATP di Parigi sul cemento. Il tennista italiano si è arreso al primo match della competizione francese dopo appena due set e un’ora e 19 minuti di gioco. Il numero 20 della classifica mondiale è stato battuta dal ...

Tennis - classifica Atp : Fognini guadagna una posizione. Nadal resta n°1 : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal . Il campione ligure guadagna una ...

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Kevin Anderson trionfa in Finale. Il gigante sudafricano supera Kei Nishikori in due set : Kevin Anderson trionfa nell’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro che si è concluso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il sudafricano, numero 8 del mondo, ha superato in Finale il giapponese Kei Nishikori, numero 11 ATP e quinta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(3). Parliamo del quinto titolo conquistato dal gigante di Johannesburg, il primo appartenente alla categoria dei ...

Tennis - ATP 500 Basilea : Roger Federer dice 99 - Marius Copil si arrende in finale : A Basilea è tutta una questione di 9: tanti sono i successi di Roger Federer nel torneo della sua città, così come 99 sono i successi totali nel circuito ATP dello svizzero, che ha superato il rumeno Marius Copil con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Per lui è il quarto trionfo nel 2018 dopo quelli agli Australian Open, Rotterdam e Stoccarda. Dei suoi nove successi a Basilea, questo è stato il più complesso in termini di tenuta al servizio, perso per ...

ATP Basilea – Copil sorprende Zverev : il Tennista romeno fa l’impresa e vola in finale : Alexander Zverev sconfitto da Marius Copil nella prima semifinale dell’ATP di Basilea: il tennista romeno stacca il pass per la finale al terzo set Marius Copil è il primo finalista dell’ATP di Basilea. Un verdetto sorprendente quello che viene fuori dalla prima semifinale che ha visto il tennista romeno, numero 93 del ranking mondiale maschile, avere la meglio sul talentuoso Alexander Zverev. Copi si è imposto in 2 ore e 33 minuti, ...

ATP Vienna – Nishikori è il primo finalista : il Tennista nipponico supera Kukushkin in 2 set : Kei Nishikori è il primo finalista dell’ATP di Vienna: il tennista nipponico supera il kazako Kukushkin in due set dopo 1 ora e 30 minuti Kei Nishikori stacca il pass per la finalissima dell’ATP di Vienna. Il tennista giapponese, numero 11 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 1 ora e 30 minuti su Mikhail Kukushkin. Nishikori ha superato il kazako in due set, imponendosi con il punteggio di 6-4 / 6-3. In finale Nishikori ...

ATP Basilea – Zverev asfalta Popyrin - il Tennista tedesco vola ai quarti senza troppa fatica : Alexander Zverev in un’ora e 11 minuti di gioco batte Alexei Popyrin al torneo ATP di Basilea: il tedesco si qualifica così ai quarti di finale Agli ottavi di finale del torneo ATP di Basilea Alexander Zverev batte in due set Alexei Popyrin, tennista numero 176 al mondo. Il tedesco, in appena un’ora ed 11 minuti di gioco ed in due set (6-4; 6-4), ha sconfitto l’avversario passando il turno e volando ai quarti di finale ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Andreas Seppi esce di scena negli ottavi di finale. L’azzurro sconfitto da Daniil Medvedev in due set : Niente da fare per il nostro Andreas Seppi negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, numero 43 del mondo, è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Una partita in cui la grande difesa del Tennista dell’Est, abbinata ad un’eccellente pesantezza di palla con il dritto, ha fatto la differenza ed è valsa il successo finale. ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics : Si ferma al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco il ligure, testa di serie numero 7, viene rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics che si impone al termine di due ore di battaglia sportiva con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nel primo set il primo ad allungare è l’ungherese, che trova il break nel quinto gioco alla prima occasione e conferma l’allungo salendo ...

Tennis – Fusione tra Atp e Wta? Billie Jean King ci spera : “non so se succederà prima che muioia - ma…” : L’incredibile proposta di Billie Jean King: l’ex giocatrice di Tennis propone una Fusione tra Atp e Wta La leggendaria Billie Jean King ritiene che il Tennis dovrebbe essere organizzato in modo diverso ed è a favore di una Fusione tra l’Atp e la Wta, le due entità che attualmente regolano il circuito maschile e femminile. “Non so se succederà prima che muoia, ma sarebbe stato bello se fossimo stati insieme fin dal ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il Tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la ...