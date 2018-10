Tav | Torino-Lione | bloccarla costerà più che finire l’opera

A Torino oggi si vota - odg per stoppare la Tav : Mentre la sindaca Appendino continua a sostenere l'inutilità dell'opera. Ma la Lega è posizionata sul fronte opposto -

La Tav al consiglio comunale di Torino. Il M5s : si ridiscute - è nel contratto di governo : ... il blocco degli investimenti, che mortifica l'economia e l'occupazione del Paese". FdI: referendum propositivo comunale "Ottimo il segnale Sì Tav lanciato dai presidenti delle organizzazioni ...

Torino diventa No Tav - rivolta anti-M5S : Tap sì, Terzo Valico sì, Tav forse no. Il ripensamento globale delle grandi opere fondamentale per la base Cinque Stelle e al centro di un braccio di ferro sempre meno amichevole con la Lega oggi vive una giornata importante. Se tutto andrà come previsto Torino, una delle due città simbolo della Tav si sfilerà e voterà un ordine del giorno per chie...

Tav - condanne a Torino : gli scontri del giugno 2015 a 4 anni dallo sgombero in Val Susa e la pasionaria 73enne : Era il quarto anniversario dallo sgombero del campeggio No Tav, quello avvenuto nel 2011 con violenti scontri tra militanti e forze dell’ordine. Ed altri scontri avvennero quella domenica 28 giugno 2015, fatti condannati oggi dal Tribunale di Torino. Gli oppositori della Torino-Lione, abitanti della Val di Susa e appartenenti ai centri sociali, tornavano a manifestare in massa: appuntamento alle 10 di domenica, partenza dal forte di Exilles con ...

Tafferugli in Val di Susa : 16 No Tav condannati a Torino : Sedici condanne e tre assoluzioni hanno chiuso a Torino un processo ad attivisti e simpatizzanti No Tav per Tafferugli con le forze dell'ordine scoppiati il 28 giugno 2015 durante una manifestazione in valle di Susa.L'ammontare complessivo delle pene inflitte dal tribunale si aggira intorno ai 30 anni di reclusione. Il pubblico ministero Antonio Rinaudo ne aveva chiesti circa 70.La condanna più alta e tre anni e dieci mesi e dieci giorni. ...

Tafferugli in Val Susa - 16 No Tav condannati a Torino : Le pene vanno dai 4 mesi ai 3 anni e 10 mesi per le accuse, a vario titolo, di resistenza aggravata, lesioni, lancio di artifizi pirotecnici e materiale esplodente. Due le assoluzioni - Sedici persone ...

Torino - patente revocata al leader dei NoTav : “Non ne ha più i requisiti morali” : Il provvedimento della prefettura di Torino nei confronti di Giorgio Rossetto, leader di Askatasuna. Ironia sul web da parte dei membri del movimento di protesta: "patente revocata perché sei un No Tav. Marceremo sempre un metro avanti a chi ci vorrebbe fermare"Continua a leggere

Tajani : per quattro cialtroni non si fa la Tav Torino-Lione : Bologna, 24 set., askanews, - Per 'quattro delinquenti dei centri sociali' la politica ha paura di 'perdere consensi'. Così per colpa di 'quattro cialtroni' si 'impedisce di costruire un'opera ...

Tav - il sindaco di Rivalta : "Anche sulla tratta Avigliana-Torino si usi la linea storica" : Si è svolta lunedì pomeriggio in Prefettura la 269sima seduta dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino Lione. All'ordine del giorno la presentazione da parte dei tecnici di RFI del progetto di ...