Tav e decreto Salvini | nella maggioranza acque ancora agitate

Caso condono - Salvini : 'STavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Decreto fiscale e Documento di bilancio sul Tavolo del governo. Visco : "Non abbassare la guardia sul debito" : MILANO - Settimana incentrata sul via libera da parte del governo del Decreto fiscale e del Documento programmatico di bilancio, cornice della Manovra. I due provvedimenti dovrebbero approdare al ...

Il decreto fiscale non sarà sul Tavolo del Cdm previsto per domani : Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, non sarà sul tavolo del Cdm previsto per domani pomeriggio.

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Vaccini - Liuzzi (porTavoce M5S) : presto il superamento del decreto Lorenzin : Mirella Liuzzi, Portavoce del M5S alla Camera, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito alla questione Vaccini ha dichiarato: “Abbiamo calendarizzato una proposta di legge in commissione per superare il decreto Lorenzin –ha spiegato Liuzzi-. Chiaramente c’è bisogno di un passaggio in Parlamento per ...