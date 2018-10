Tav | Confindustria | assoluta necessità di completare i lavori

Confindustria chiede alla Regione un Tavolo tecnico : "Terza corsia - manutenzione delle provinciali e la Mezzina per collegare i nuovi ... : 'Di fronte a questo quadro, frutto di una banale vicenda di cronaca che per fortuna non ha procurato vittime, emerge l'arretratezza del sistema stradale, e più in generale di collegamento, del nostro ...