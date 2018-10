Tap | Tav | Vaccini | Xylella… Il demone plebeista sfugge a chi lo ha evocato

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Tav - finirà come per il Tap? Di Maio : "Revisione nel contratto" : "Quelli di prima hanno fatto in modo da blindare un'opera che per me non e' strategica. Il Tap resta un'opera che per me si poteva benissimo evitare". Cosi' il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Tav e Tap : grandi opere - grandi guai per il governo. E' ancora scontro tra Lega e 5Stelle : Teleborsa, - grandi opere, ma anche grandi guai in vista per il governo gialloverde. Sale, infatti, la tensione nella maggioranza, dopo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che ...

Tap - Tav e tagli all'editoria. I tre casi che scuotono il governo : ... una forza politica composta da cittadini che entrano nelle istituzioni e si fanno Stato, sta facendo tutto quello che in vent'anni i professionisti della politica non sono riusciti neanche ad ...

Tap - Tav e tagli all'editoria. I tre casi che scuotono il governo : governo Conte sotto pressione per i 'casi' Tap e Tav, oltre agli emendamenti dei 'dissidenti' 5 stelle al decreto sicurezza e al nuovo fronte sui tagli all'editoria che si sta per aprire tra M5s e Lega. Dopo il via libera annunciato giovedì 25 ottobre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a tenere banco nel dibattito politico è ancora il completamento del gasdotto transadriatico che dovrebbe ...

Scoppia il caso Tap. Di Maio parla di penali - Calenda : 'non è vero'. E su Tav : 'da sempre contrari'. E la Lega? : Secondo Carlo Calenda, suo predecessore al Ministero dello Sviluppo economico, il vicepremier mente ai suoi elettori e dovrebbe dimettersi - La questione Tap scuote il fine settimana politico. ...

Ipocrisia a Cinque Stelle. Il silenzio su Tap e Tav : i lavori vanno avanti : L' Ilva ? È rimasta aperta e di fatto secondo le condizini dettate dal vecchio governo. La Tap ? I lavori vanno avanti. La Tav? Tira aria di retromarcia tra i Ciqnue Stelle. La tecnica è semplice: non ...

F1 - Arrivabene difende Vettel dopo l’errore di Suzuka : “il contatto con VersTappen? Seb stava facendo il suo lavoro” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di Suzuka, concluso con un risultato non proprio esaltante per Vettel e Raikkonen Il week-end di Suzuka da dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a ...

Tapiro d’Oro a Belen per una ‘follia’ in auto : stava festeggiando l’addio a Iannone? L’argentina conferma la rottura con il pilota : Belen Rodriguez riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli e conferma la fine della relazione con Andrea Iannone Belen Rodriguez, beccata dalla Polizia durante una serata milanese scalmanata (VEDI QUI), è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Steffelli per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. L’argentina dopo aver giustificato la testa fuori dal tettuccio dell’auto, motivo per ...

F1 - VersTappen su di giri dopo il quinto posto di Sochi : “non mi aspettavo questa super rimonta” : Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a Sochi, che gli ha permesso di chiudere al quinto posto dopo essere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con il quinto posto ottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Max Verstappen che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese ...

F1 - VersTappen sorpreso : “non mi aspettavo questa competitività - un peccato aver dovuto cambiare le gomme” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gp di Russia, chiuso al quinto posto dopo essere partito dall’ultima fila Ottava vittoria stagionale, la settantesima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia facendo un passo avanti importante verso la conquista del titolo mondiale. photo4/Lapresse Il pilota della Mercedes precede sul traguardo il compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel, che perde ...

Wta Wuhan – Puig manda al Tappeto Wozniacki : la danese eliminata agli ottavi : Wozniacki ko agli ottavi nel torneo WTA Wuhan: la danese numero 2 al mondo eliminata dalla portoricana Puig Dopo Angelique Kerber e Petra Kvitova anche Caroline Wozniacki saluta il ‘Dongfeng Motor Wuhan Open’ (cemento, montepremi di 2.746.000 dollari) in corso a Wuhan, in Cina. La danese numero 2 del mondo è stata eliminata agli ottavi di finale dalla portoricana Monica Puig, numero 51 Wta, col punteggio di 7-6 (12-10), 7-5, ...

Tria apre al taglio dell'Irpef : 'E avanti tutta con Tap e Tav' : Il disco verde alla riduzione della prima aliquota Irpef è arrivato ieri da Giovanni Tria. Il ministro dell'economia, parlando alla Summer school di Confartigianato, ha spiegato che bisogna trovare gli spazi' per 'una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi ...

Tria a sorpresa sulla manovra : cerchiamo di abbassare l'Irpef - sì a Tav e Tap : quanto anticipato davanti alla platea della Confartigianato dal ministro dell'Economia che si è detto favorevole a sbloccare le grandi opere al centro delle polemiche -