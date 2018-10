Tap | dopo gli attacchi della ministra Lezzi | Assostampa in campo a difesa di Tiziana

Tap : protesta in Puglia dopo il sì del governo. Conte : 'La colpa è mia' : I manifestanti contrari al gasdotto hanno bruciato schede elettorali e foto dei politici 5 Stella per non aver rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Il premier: 'Chi dice che non ci ...

F1 - GP Messico 2018 : VersTappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

F1 – VersTappen - Vettel e Raikkonen sul podio : le impressioni dei tre piloti dopo il Gp del Messico : Max Verstappen, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen commentano dopo la gara in Messico le rispettive prestazioni all’Autodromo Hermanos Rodriguez Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è ...

Tap - ministra Lezzi dopo sit-in San Foca/ Ultime notizie M5s : "Procedura chiusa da vecchio governo" : Tap, sit-in a Melendugno contro M5s e gasdotto. Conte-Di Maio: 'si farà o penali', Ultime notizie: bruciate bandiere Movimento anti Lezzi.

Antonella Clerici - dopo gli attacchi a La Prova del Cuoco arriva il Tapiro : «Lei è consulente ma non la vedono mai a Roma» : Domani sera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Antonella Clerici riceverà il Tapiro d'oro dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazione su Elisa Isoardi e il calo d'ascolti de La Prova ...

F1 - VersTappen è una furia dopo le qualifiche : travolto il cartellone segnaposto [VIDEO] : Max Verstappen deluso al termine delle qualifiche del Gp del Messico: il gesto dell’olandese della Red Bull sulla pista messicana Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen in Messico, soffiandogli la pole position del 18° appuntamento della stagione 2018 di F1. L’australiano della Red Bull è il poleman della gara messicana, che andrà in scena domani sera, seguito in prima fila dal compagno di squadra olandese. ...

Tap : reazioni deputati e senatori m5s dopo le parole di Conte su penali - : dopo il via libera del premier alla realizzazione dell'opera, i senatori pentastellati Ciampolillo e De Bonis e la deputata Cunial si oppongono: "Sbaglia, non ci possono essere penali". Dai No Tap ...

Tap - Conte ai pugliesi : "Si deve fare - non sono emerse illegittimità" | Il comitato per il No : "Dopo le promesse gli eletti M5s si dimettano" : Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a VersTappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : I l campione del mondo effettua il suo secondo pit stop al giro numero 38 , montando ancora le Soft, tornando in pista in quarta posizione con circa 4 secondi di vantaggio su Vettel. Raikkonen torna ...

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Raikkonen trionfa dopo 5 anni!! VersTappen e Hamilton sul podio - Vettel quarto ma ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP degli Usa, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 20.10 italiane . Buon ...

F1 – Prima l’elogio a VersTappen - poi la frecciatina a Ricciardo : le parole di Helmut Marko dopo il Gp di Austin : Helmut Marko soddisfatto per il secondo posto di Verstappen negli Stati Uniti: il boss della Red Bull manda una frecciatina a Ricciardo Gara mozzafiato oggi ad Austin: il Gp degli Stati Uniti ha regalato uno spettacolo unico, con la vittoria speciale di Kimi Raikkonen, che torna al successo dopo 5 anni di digiuno, nella settimana del suo 39° compleanno. Festa rimandata per Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match point. Applausi ...

F1 – Raikkonen vittorioso - VersTappen entusiasta - Hamilton si accontenta : le impressioni dei piloti dopo la gara in Texas : Kimi Raikkonen a sorpresa vince il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: il commento di Iceman, Verstappen ed Hamilton nel post gara A guastare la festa a Lewis Hamilton ci pensa Kimi Raikkonen, che dopo 4 anni torna a vincere una gara di Formula Uno. In Texas, Iceman a 39 anni vince il Gp degli Stati Uniti dopo una partenza perfetta ed una gara altrettanto impeccabile. Dietro di lui si piazza Max Verstappen, ...