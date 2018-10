TAP | Di Maio | Non è opera strategica | ma quelli di prima l' hanno blindata

TAP - Di Maio : risarcimento anche più alto di 20 miliardi : ... con la sua economia, trascina il Paese'. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'I Cinque Stelle dopo aver disatteso le promesse elettorali di ...

TAP - parlamentari M5s e il suo stesso ministero smentiscono Di Maio : “Non ci sono penali” : Non accennano a placarsi le polemiche dopo la conferma del Presidente del Consiglio del via libera alla TAP. Luigi Di Maio parla di penali di circa 20 miliardi di euro, ma a smentirlo sono alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e lo stesso ministero per lo Sviluppo Economico. Che è guidato proprio da Luigi Di Maio.Continua a leggere

TAP - il ministero di Di Maio smentisce Di Maio : non esistono penali : Un comunicato del Mise in risposta a una domanda dei No Tap, datato fine settembre, e quindi con i Cinque Stelle al Governo già da quattro mesi, non parla di penali. Afferma invece, dopo aver chiarito che Tap non è sostenuto da finanziamenti pubblici, che l'alt all'infrastruttura causerebbe una serie di danni a privati e al pubblico. Intanto la protesta della base M5S, soprattutto in Puglia, è ai massimi ...

Cosa c’è di vero nelle dichiarazioni di Di Maio sul TAP : Secondo il ministro dello Sviluppo Economico il gasdotto sarà concluso perché altrimenti il governo dovrebbe pagare una penale nascosta, che però non esiste The post Cosa c’è di vero nelle dichiarazioni di Di Maio sul TAP appeared first on Il Post.

