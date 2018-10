Suning vuole un' Inter da Triplete | assalto a Modric e a Martial RUMORS

Blastingnews

: @Mark12355 Suning vuole scovare gli Arthur, i Fred ecc, prima che diventino acquistabili a prezzi folli, sfruttarli… - cantafio88 : @Mark12355 Suning vuole scovare gli Arthur, i Fred ecc, prima che diventino acquistabili a prezzi folli, sfruttarli… - MacchiaMimmo : Suning si è dato un obiettivo,magari irrealizzabile, ma è una raison d'etre..Elliot vuole monetizzare dalla futu… - infoitsport : Inter, Zhang a doppia lettura, ma Suning vuole Marotta e ieri è arrivato l’indizio decisivo -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casacon la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. Dopo aver rinnovato l'assetto societario, l'attenzione andra' sulla gestione tecnica della squadra, con nuovi innesti pronti da fornire al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti per una squadra che possa essere competitiva ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. Steven Zhang: 'Se c'è una possibilita' di migliorare, non ci tireremo indietro' La volonta' diè quella di costruire un'che possa ricordare la squadra che ...