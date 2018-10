Sul clima Bolsonaro ci ripensa | il Brasile rimarrà nell' Accordo di Parigi

A sorpresa Bolsonaro annuncia : Il Brasile resterà nell'accordo di Parigi Sul clima : Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un ...

Secondo Toninelli i giornali raccontano bugie Sul clima nel M5s : La gente è con il Movimento 5 Stelle e, mentre i giornali descrivono una situazione conflittuale all'interno del movimento, la trasformazione dell'Italia e l'abolizione dei privilegi vanno avanti, con Luigi Di Maio che ne è l'attore principale. E’ questo in sintesi l'intervento del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook nel quale ribadisce: "Stiamo cambiando in modo concreto ...

Appello dei vescovi Sul clima : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 26 OTT - Con un Appello firmato da cinque Presidenti delle conferenze episcopali, i vescovi della Chiesa cattolica invitano i governi a intraprendere "azioni ambiziose e ...

Tè - caffè - birra e cioccolato a rischio : quanto incide il clima impazzito Sull’aumento dei prezzi : Il riscaldamento globale e i cambiamenti del clima causeranno rischi anche all’approvvigionamento alimentare, in un mondo che si appresta nel 2050 a raggiungere i 9,8 miliardi di abitanti. Con 3,4 miliardi di bocche in più da sfamare, la domanda di cibo aumenterà del 70% secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Previsioni non certo rosee in un momento in cui gli scienziati si aspettano che il clima più caldo metterà a ...

TRUMP CI RIPENSA Sul CAMBIAMENTO CLIMATICO/ Riscaldamento "non è una bufala" : prima era "costosissima cag**a" : TRUMP ci RIPENSA sul CAMBIAMENTO CLIMATICO: The Donald ammette che il Riscaldamento globale "non è una bufala". Poco tempo fa l'aveva definito una "costosissima cag**a".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Trump aggiusta il tiro Sul clima : 05.21 Trump ritiene che il leader del Cremlino Putin "probabilmente" sia stato coinvolto in assassini e avvelenamenti, ma non negli Stati Uniti. Lo ha detto durante una intervista alla CBS, durante la quale ha anche corretto il tiro sul cambiamento climatico affermando che non pensa sia una 'bufala', ma che non sa se la causa sia umana.

Rapporto Sul clima - non possiamo dire di non essere stati avvisati : Il limite dei 2°C di aumento della temperatura globale rispetto al periodo preindustriale non sarebbe sufficiente a preservarci da una serie di effetti negativi rilevanti, generati dal cambiamento climatico. Per questo l'Accordo sul clima di Parigi ha indicato di fare ogni sforzo possibile per non superare l'aumento medio della temperatura di 1,5 °C e fissato l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto ...

Clima - Merkel : “Sul taglio delle CO2 auto è un riSultato sostenibile” : “Un risultato sostenibile”: così ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel l’accordo raggiunto dal Consiglio dei ministri dell’Ambiente europei sulla riduzione delle emissioni di CO2 di auto e van del 35% entro il 2030, a margine di un incontro con il presidente cileno Sebastian Pinera, oggi a Berlino. La Germania ha sostenuto questo obiettivo anche se e’ andato oltre i desideri originari del governo ...

Clima - Costa : “L’accordo Sulle emissioni auto è fondamentale” : “Stanotte abbiamo chiuso un accordo fondamentale a livello europeo sulla Co2 e siamo stati come Italia leader. Abbiamo fatto la differenza se votarlo o no. L’Europa ad un certo punto ci ha chiesto quale era la nostra posizione come paese leader. E’ una cosa di rilievo, non ne possiamo non tenere conto”. E’ quanto dichiara il ministro dell’ambiente, Sergio Costa in merito all’accordo raggiunto dal ...

Come si è evoluto l’uomo Sulla Terra? Il clima per la prima volta al centro dello sviluppo della specie umana : I cambiamenti climatici influenzano sensibilmente il nostro pianeta, e gli scienziati studiano sempre più nel dettaglio gli effetti del clima sugli ecosistemi terrestri. Eppure fino ad oggi il meteo non era mai stato considerato Come fattore rilevante rispetto allo sviluppo stesso della nostra specie: le teorie alla base dell’evoluzionismo si fondano per lo più sui fattori biologici, molto meno su quelli ambientali. Ora – riporta Global ...

Clima - Costa : “Ottimista per l’accordo Sulle emissioni auto” : sulle emissioni auto, “come Italia vogliamo volare alti, vediamo anche gli altri che altezza vogliono mantenere, ma sono ottimista, il pomeriggio e la serata porteranno ad un accordo”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa lasciando il Consiglio Ambiente in Lussemburgo, dove continua la discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni auto. “Sono stati due giorni proficui – ha continuato il ministro, ...

Cambiamenti climatici - spaventose proiezioni Sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...