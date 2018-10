Stupro Ronaldo | parla CR7 | “mia mamma è sconvolta”

Cristiano Ronaldo e le accuse di Stupro - CR7 torna a parlare : “dalla mia compagna alla mia famiglia - ecco cosa ho dovuto fare” : Cristiano Ronaldo torna a commentare le accuse di stupro: le parole dell’attaccante portoghese della Juventus “È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare“. Cristiano Ronaldo torna così, in un’intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. ...

Cristiano Ronaldo Alla Juve perché mi ha voluto davvero. Accuse Stupro La verità verrà a galla : TORINO - 'Se avessi voluto firmare per un club per soldi sarei andato in Cina, dove mi offrivano il quintuplo. Non sono venuto Alla Juve per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La ...

Cristiano Ronaldo - nuove foto dopo la notte del presunto Stupro : il dettaglio : Continuano a emergere dettagli circa il presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di una donna statunitense oggi 34enne: l’accusa risale al 2009 a Las Vegas, dove lei viveva e dove Ronaldo era in vacanza. La donna in questione si chiama Kathryn Mayorga e ha raccontato pubblicamente la sua storia per la prima volta a fine settembre al settimanale tedesco Spiegel, che aveva cominciato a indagare sulla vicenda dopo aver ottenuto dei ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e le accuse di Stupro/ “Nulla mi turba : verità verrà fuori. Sono un uomo felice” : Juventus, Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: “Nulla mi turba, la verità verrà fuori. Sono un uomo felice”. L'attaccante interviene in conferenza stampa in vista del Manchester United(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:23:00 GMT)

Stupro Ronaldo : “caso Mayorga? Sono fiducioso - alla fine uscirà la verità” : “Abbiamo rilasciato una dichiarazione un paio di settimane fa. Mi sento fiducioso nel lavoro dei miei avvocati, ho persone che si occupano di questi aspetti. Poi la verità verrà fuori”. L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si esprime così sull’accusa di Stupro rivolta nei suoi confronti da Kathryn Mayorga. “Mi sto divertendo a giocare a pallone e mi sto godendo la mia vita -aggiunge Ronaldo in ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il fratello dell’attaccante allo scoperto! : Stupro Cristiano Ronaldo – L’attaccante Cristiano Ronaldo continua ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese è andato in gol nel pareggio contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare in Champions League la sua ex squadra, il Manchester United. Ma continuano a pesare le voci sul presunto Stupro nei confronti di una donna, il fratello di Ct7 ha deciso di uscire allo scoperto. Hugo Aveiro ha ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - parla il fratello di CR7 : “mio fratello è un eroe” : Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, parla dello scandalo sessuale che porta il nome del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, come ormai tutti sanno, è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. Nel 2009 a Las Vegas l’insegnante e modella statunitense avrebbe subito uno stupro nella stanza d’hotel in cui si sarebbe ritrovata insieme al calciatore della Juventus. Tanti sono coloro che hanno commentato della ...

Stupro Ronaldo: CR7 è tranquillo accanto a Georgina - ecco la dedica del portoghese [FOTO]: Stupro Ronaldo- ecco la foto di CR7 in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell'ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: "momentos " parlando degli attimi liberi accanto alla sua dolce metà.

Accuse di Stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Martina Colombari non ci sta : “troppo facile sbatterlo in prima pagina” : Martina Colombari si esprime sul ‘caso Cristiano Ronaldo’: la moglie di Billy Costacurta dice la sua opinione a riguardo Martina Colombari commenta il caso che vede Cristiano Ronaldo accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. L’insegnante e modella ha denunciato CR7 per uno stupro che sarebbe accaduto in una camera di albergo di Las Vegas nel 2009. A parlare della vicenda anche la moglie di Billy Costacurta. ...

