ilfattoquotidiano

: Stress, italiani sempre più ossessionati da smartphone, controllano in continuazione i social: i dati dell’indagine… - Cascavel47 : Stress, italiani sempre più ossessionati da smartphone, controllano in continuazione i social: i dati dell’indagine… - lumachina58 : RT @PsicologiItalia: Maltrattamento infantile e ossitocina Il maltrattamento infantile può influenzare la produzione cerebrale di ossitoci… - Ornelsss : Sei milioni di italiani sono 'obesi dentro'. 'Diversi fattori - prosegue - influenzano questa condizione: dalla gen… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) “Glisono troppoati, non dedicano il giusto spazio allo stimolo del cervello con utili esercizi di training mentale, hanno cattive abitudini come le poche ore di sonno notturno, una dieta nonequilibrata e una vita troppo frenetica. Il 67% degli intervistati è in preda a una vera e propria ossessione per il proprio, il 19% controlla mail e stories sui social inmentre quasi uno su due ammette di fare “scroll” sul display del proprio dispositivo più di quanto sia necessario”. Questo è il quadro che emerge dai risultati del test di Brainzone.it, il progetto giunto alla quarta edizione per conoscere meglio il proprio cervello e imparare a prendersene cura, con un report realizzato da Novartis con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I dati sono stati raccolti su un ...