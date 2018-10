Strange Angel 2 | la CBS rinnova lo show per la seconda stagione

ilnotiziangolo

(Di lunedì 29 ottobre 2018)2 si farà. La CBS hato la serie Tv per una, per un drama concentrato sul viaggio di Jack Parsons e basato sul romanzo omonimo di George Pendle.2 vedrà il protagonista alle prese con la sua fiorente carriera, mentre gli Stati Uniti si impegnano ancora di più nellaGuerra Mondiale.2: le anticipazioni sullaAbbiamo lasciato Jack in un momento significativo della sua professione. Al fianco della Caltech è riuscito a fare quel passo in avanti nel mondo scientifico in grado di proteggere i militari ed i loro interessi. Il Paese si è avvicinato di molto alla guerra, come vedremo nella. Ripartiremo infatti da qui, dallo scoppio dellaGuerra Mondiale. Le conseguenze riguarderanno da vicino Jack ed il suo lavoro sulla missilistica, con cui diventerà simbolo dell’industria ...