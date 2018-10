Strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento Ferito un vigile del fuoco

huffingtonpost

(Di lunedì 29 ottobre 2018)distanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferroviaLido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La caduta di un albero in viale Ippocrate ha reso necessaria la deviazione di una linea bus, la caduta di rami in via dei Faggi, in via dei Tupini e in viale Washington ha determinato altre deviazioni di mezzi pubblici.Condizioni di guida difficoltose in diverse strade cittadine a causa della presenza disulla carreggiata. Alcune vie, come viale delle Milizie e viale Carlo Felice sono state chiuse al traffico per lo stesso motivo. Un ...