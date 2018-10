Stop del comune di Torino alla Tav

Venezia - acqua alta record : sommerso il 70% del centro storico - Stop ai vaporetti : Venezia sotto un' acqua alta record. Il livello della marea. Il centro storico è allagato per il 70%. Lo comunica il centro maree del Comune, che aggiorna al rialzo la punta massima, 160 centimetri, ...

Torino - l’odg NoTav del M5s in consiglio : ‘Stop lavori fino ad analisi costi-benefici’. Di Maio : “Rinegoziarla è nel contratto” : Si discute in consiglio comunale a Torino l’ordine del giorno “No Tav” della maggioranza penstastellata. E fuori dal Municipio si sono riuniti due presidi contrapposti, quello delle associazioni d’impresa contrari all’odg del M5s e quello dei NoTav. Mentre la polizia presidia l’ingresso del Municipio. La maggioranza, mentre la sindaca Chiara Appendino è a Dubai, chiede di “rendere pubblici e ...

Venezia - acqua alta record : sommerso il 70% del centro storico - Stop ai vaporetti : Venezia sotto un'acqua alta record. Il livello della marea. Il centro storico è allagato per il 70%. Lo comunica il centro maree del Comune, che aggiorna al rialzo la punta massima, 160...

Rally – ChriStopher Lucchesi al “Nido dell’Aquila” : un debutto “d’argento” sullo sterrato : Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed affiancato per la prima volta da Andrea Cecchi ha finito la gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot 208 Un apprendistato di alto profilo ed un risultato altrettanto tale, per Christopher Lucchesi, lo scorso fine settimana si al “Nido dell’Aquila” (a Nocera Umbra Perugia), penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Il debutto ...

MotoGp - Viñales Stoppa il digiuno di vittorie della Yamaha : Iannone super davanti a Dovizioso : Arriva la prima vittoria della stagione della Yamaha: Vinales ritrova il gradino più alto del podio a Phillip Island. Due italiani alle spalle dello spagnolo al Gp d’Australia Nonostante Marc Marquez sia già campione del mondo grazie alla vittoria di domenica scorsa in Giappone, il Gp d’Australia si è rivelato un vero e proprio spettacolo. La maledizione del campione del mondo si è fiondata nuovamente su Marc Marquez: lo ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

Bce - l'appello del Financial Times : rinviare lo Stop agli stimoli : Roma, 25 ott., askanews, - Nel giorno del Consiglio direttivo il Financial Times lancia un appello alla Bce affinché rinvii la sua manovra di parziale riduzione degli stimoli monetari. 'Ci sono buone ...

Sciopero generale - venerdì a rischio per trasporti e servizi : gli orari dello Stop : Lo Sciopero è generale, quindi di tutti i settori, e proclamato per 24. Potrebbe dunque fermare l’Italia intera venerdì 26 ottobre. Si va dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle poste. Tutti coinvolti dalla protesta organizzata dai sindacati di base, Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas, indetta contro le più recenti riforme del lavoro e delle pensioni: Jobs Act e legge Fornero. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A Roma l’agitazione interesserà i ...

Le sanzioni Ue e lo Stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia : Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia La prima tappa, nel caso l’Italia resti ferma nell’intenzione di non modificare i saldi, sarà un nuovo rapporto sull’evoluzione del debito ex articolo 126/3 dei Trattati. Su quella base la Commissione, che si riunisce il 3 e 4 dicembre, potrà raccomandare al Consiglio di aprire una nuova procedura per disavanzo eccessivo come quella da cui siamo ...

Manovra - le prossime tappe : senza correzioni procedura d’infrazione e rischio Stop a rete di sicurezza della Bce : Fino a dicembre non cambierà nulla. A parte le inevitabili turbolenze sui mercati, aggravate dal possibile taglio del rating anche da parte di Standard & Poor’s. Le prossime tre settimane saranno all’insegna del “confronto” e del “dialogo” tra Roma e la Commissione europea, che ha bocciato il Documento programmatico di bilancio italiano chiedendo di modificarlo entro il 13 novembre. Ma se il governo ...

Pinocchio - sarà un musical d’animazione in Stop motion con la regia del premio Oscar Guillermo Del Toro : Il Pinocchio di Guillermo Del Toro è realtà grazie a Netflix. Le riprese del nuovo film del regista messicano, premio Oscar per La forma dell’acqua, inizieranno nei prossimi giorni. E la vera novità sta nel fatto che questa versione della fiaba di Collodi sarà un musical d’animazione in stop motion. Un po’ Tim Burton, un po’ sfida a canoni e tradizioni consolidate di entrambi i generi, Del Toro ambienterà le vicende del suo burattino, che ad ...

Pinocchio - arriva il musical in Stop-motion di Guillermo del Toro : Un sogno che diventa realtà, non per Cenerentola ma per Guillermo del Toro, che dopo due decenni ha finalmente ottenuto il semaforo verde per realizzare un progetto agognato da tempo. L’autore da Oscar de “La forma dell’acqua“, infatti, svilupperà presto la sua versione di Pinocchio: la storia di Collodi diventerà un musical in stop-motion diretto dal regista messicano, che ne curerà anche sceneggiatura e produzione. Il ...

Figc - Malagò : 'Stop litigi - ora si pensi al bene del mondo del calcio' : La prima cosa che chiedo al mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e di concentrarsi sulle cose da fare che mi sembra a grandi linee e a parole trovano tutti d'accordo'. Così il ...

Cinque Stelle - Grillo : "Togliere i poteri al Capo dello Stato". E Di Maio spinge : "Stop all'austerity" : 'Dalla Germania vedo grande rispetto' 'Anche il fatto che il ministro dell'economia si sia visto con Moscovici e Conte ha avuto interlocuzione con tanti leader siano frutto di un lavoro di ...