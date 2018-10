Stati Uniti | in contrazione spese e redditi personali

Stati Uniti - attentato a Pittsburgh : ci sono morti e feriti. L’attentatore : “Ebrei - dovete morire tutti!” : Otto persone sono morte mentre almeno 12 sono rimaste ferite, tra le quali 4 agenti, in una sparatoria dentro una sinagoga della “Tree of Life Congregation” di Pittsburgh, negli Usa. L’attentatore, Robert Bowers, 46 anni, attivo sui social di estrema destra, è rimasto ferito ed è stato fermato. Il presidente Donald Trump: “E’ una cosa terribile. L’odio negli Stati Uniti è una cosa terribile, qualcosa deve ...

Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti : Il presidente del Messico Enrique Peña Nieto ha offerto un permesso di soggiorno temporaneo ai migliaia migranti che fanno parte della cosiddetta “carovana” diretta negli Stati Uniti. Il permesso prevede un alloggio, cure mediche, istruzione per i bambini e posti di lavoro, oltre The post Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Chi è il principale sospettato per i pacchi bomba negli Stati Uniti : Si chiama Cesar Sayoc Jr., è un accanito sostenitore di Donald Trump che ha alle spalle una vita travagliata The post Chi è il principale sospettato per i pacchi bomba negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Stati Uniti : Pil in crescita del 3 - 5 per cento - meglio delle aspettative : Continua dunque la scia positiva dell'economia Usa che anche nel terzo trimestre conferma la forte crescita registrata nel periodo precedente. La spesa dei consumatori, che rappresenta oltre i due ...

Arrestato un uomo per le bombe negli Stati Uniti : Nel mondo Un uomo è stato Arrestato per le 12 bombe negli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia ha fatto sapere che l'uomo si chiama Cesar Sayoc e ha 56 anni. E' stato fermato a Miami, in Florida,...

Preso Unabomber negli Stati Uniti Sul furgone le foto di Trump : 'Non consentiremo mai che la violenza politica si radichi in America e sono impegnato a fare tutto ciò che è in mio potere come presidente per fermarla, e per fermarla ora', ha aggiunto, rilanciando ...

Pacchi bomba negli Stati Uniti - arrestato un uomo : Un uomo è stato arrestato nell’indagine relativa ai Pacchi bomba che negli ultimi giorni sono Stati intercettati negli Stati Uniti e inviati a esponenti democratici, tra cui gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, personaggi critici verso il presidente Usa, Donald Trump. ...

Negli Stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba : erano indirizzati a CNN e al senatore Democratico Cory Booker : Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba, dopo quelli individuati tra mercoledì e giovedì: i nuovi pacchi bomba erano destinati a CNN (che aveva già ricevuto un pacco con un ordigno) e al senatore Democratico Cory Booker, The post Negli stati Uniti sono stati trovati altri due pacchi bomba: erano indirizzati a CNN e al senatore Democratico Cory Booker appeared first on Il Post.

Tassa sui videogiochi violenti? Gli Stati Uniti mettono nel mirino i rating elevati : Il mondo è bello perchè è vario. Una frase che calza a pennello anche all'universo dei videogiochi, visto il panorama assolutamente vasto di titoli della più disparata risma che affollano in ogni dove gli scaffali fisici e digitali. Un catalogo sconfinato da cui attingere per soddisfare le proprie voglie videoludiche, e saziare la fame di nuove avventure. Chiaramente non tutti i titoli sono adatti a ogni tipologia di giocatore, con il sistema di ...

Cancelleri vola negli Stati Uniti : seguirà le elezioni di medio termine : ... ma con la consapevolezza di voler raccontare quanto di buono ci sia nella nostra terra e nel nostro modo di fare politica. Sapere di essere lì a rappresentare la Sicilia - continua - mi riempie d'...

Iraq-Stati Uniti : segretario di Stato Pompeo si congratula con premier Mahdi per fiducia a governo : Prima di prestare giuramento, il neo-premier ha presentato un'ambizioso programma di governo volto a rilanciare l'economia, a consolidare la sicurezza e a mantenere il paese al riparo dalle ...

Lane - Salini Impregilo - si aggiudica due contratti negli Stati Uniti : Lane, la controllata statunitense di Salini Impregilo , ha vinto due contratti negli States nei settori strade e acqua. Valore complessivo 400 milioni di dollari . In particolare, un contratto da 346 ...