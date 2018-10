Spread | Matteo Renzi alla follia | il differenziale tra Btp e Bund scende? ' Segnale

Spread - Matteo Salvini attacca : 'Dietro potrebbero esserci speculatori alla Soros' : Matteo Salvini è orgogliosamente membro del Governo del cambiamento. Un esecutivo targato Lega e Movimento Cinque Stelle protagonista di politiche economiche che si prendono dei rischi, ma non piacciono all'Europa ed ai mercati. Lo Spread continua a salire, ma il Ministro dell'Interno ha avuto modo di fornire una propria chiave di lettura. La sua idea è che la nuova Italia non piaccia e dietro possano esserci manovre da parte di qualcuno che non ...

Matteo Salvini : "Lo Spread me lo curo io - mangio pane e Spread" : "Lo spread me lo curo io, io mangio pane e spread". Così il vicepremier della Lega Matteo Salvini, ospite a 'DiMartedì' su La7, rispondendo sulle difficoltà che l'Italia potrebbe incontrare se dovesse pagare di più per il suo debito pubblico."Le persone ci prestano soldi se l'Italia torna ad essere un Paese serio che lavora", ha detto Salvini, secondo cui "lo spread è tornato bassissimo", mentre "la gente per ...