Spread in zona 290 dopo S&P Piazza Affari rimbalza con le banche

Spread in zona 300 punti e alta volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Piazza Affari nervosa con il botta e risposta Governo-Ue. Spread in zona 300 punti : Milano in calo ma sopra i minimi di giornata. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. Deboli anche le altre Borse europee. In coda al listino milanese St e Poste Italiane...