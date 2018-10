Spazio | una strana nube si leva vicino vulcano marziano Arsia Mons

Spazio : in Europa una copia della Luna per addestrare gli astronauti : Si chiama “Luna“, ed è una copia in miniatura del nostro satellite: sarà ricoperta di polvere Lunare artificiale, riprodurrà le condizioni di luce e gravità Lunari e comprenderà anche una base per gli astronauti. Lo scopo è testare la tecnologia per la riconquista della Luna e addestrare gli astronauti. La copia è realizzata da Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Tedesca vicino al Centro per l’addestramento degli ...

Spazio - NASA : cercasi payload - destinazione Luna : A caccia di payload da inviare sulla Luna, la NASA ha emesso un bando per piccoli carichi da imbarcare sui primi voli commerciali. Entro il 19 novembre 2018 – riporta Global Science – sarà possibile presentare proposte per strumenti e tecnologie apripista verso l’esplorazione del suolo Lunare, che strizzino anche un occhio a Marte. In vista di un ritorno dell’uomo sulla Luna, l’agenzia spaziale statunitense si prepara all’emissione ...

Spazio - poche ore al lancio di BepiColombo : una sfida tecnologica da 2 miliardi per l’Europa - ecco le 3 sfide principali : Il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Jan Wörner ha definito la missione BepiColombo diretta su Mercurio una sfida tecnologica da 2 miliardi di euro: il lancio è in programma alle 03:45 del 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Tre, secondo il direttore, le novità principali della missione: “In primo luogo e’ una missione diretta a un pianeta caldissimo come Mercurio, il piu’ vicino ...

Astrofisica : ottenuto nello Spazio il condensato di Bose-Einstein - si apre una nuova era per gli esperimenti : Ricercatori della Leibniz University hanno ottenuto, per la prima volta nello spazio, un particolare stato della materia chiamato condensato di Bose-Einstein, che si ottiene quando si porta un gas a temperature estremamente vicine allo zero assoluto (-273,15 gradi), rendendolo molto denso: il risultato, pubblicato su Nature, assume una particolare importanza se si considera che tali condensati possono rappresentare dei rivelatori molto sensibili ...

Spazio - incidente Soyuz : la missione dell’astronauta Luna Parmitano potrebbe slittare : A causa dell’incidente che ha interessato poche ore fa la Soyuz potrebbe slittare anche la missione dell’astronauta Luca Parmitano in programma a luglio 2019: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. “In attesa che le cause dell’incidente siano chiarite e la crisi risolta potranno passare settimane. Mi aspetto che anche la missione di Luca Parmitano possa ...

Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

Comunanza : mostra ''La Tenacia Sibillina'' - dell'oltreSpazio e dell'oltretempo : Le sue opere sono esposte in Italia e nel mondo, tra cui una presente nella collezione pubblica del Consolato Italiano a New York, realizzata in memoria delle vittime dell'11 settembre e un'altra ...

Nello Spazio scoperta una stella che smentisce le leggi della fisica - : I ricercatori dell'università di Amsterdam hanno scoperto una stella di neutroni unica che emette getti di plasma relativistici nonostante abbia un campo magnetico piuttosto forte. Secondo i moderni ...

Sondaggio Index Research - Lega : balzo dello 0 - 7% in una settimana - Matteo Salvini nello Spazio : Nel giorno del soffertissimo sì alla manovra, la Lega di Matteo Salvini incassa un'altra roboante promozione. Si tratta del Sondaggio Index Research proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli , su ...

Spazio : startup giapponese invierà rover sulla Luna tramite SpaceX : La startup giapponese Ispace Inc progetta di lanciare un modulo Lunare privo di equipaggio e due rover sulla Luna entro il 2021, affidandosi, per il trasporto, a un razzo vettore Falcon 9 di SpaceX. L’operazione prevede il collaudo delle tecnologie necessarie all’immissione del modulo nell’orbita Lunare entro la metà del 2020, e il lancio della missione l’anno successivo. I due rover, del peso di 10 kg ciascuno, ...

Spazio : l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia : L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo Spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019. A ...

Spazio : Ariane effettua il 100° lancio - “importante traguardo per una storia di successo” [GALLERY] : 1/6 Credit: S MARTIN ...

Marte e Phobos : fatti della stessa pasta? La luna deriverebbe da materiale scagliato nello Spazio dal pianeta : Asteroidi catturati dalla forza gravitazionale di Marte oppure porzioni rocciosedel pianeta finite in orbita dopo un evento traumatico? La natura peculiare di Phobose Deimos, i due piccoli satelliti del pianeta Rosso scoperti da Asaph Hall nell’agosto 1877, da anni suscita interrogativi negli studiosi che cercano di dare una risposta al complesso problema delle loro origini. Una nuova ricerca, coordinata dalla Stony Brook University di New York, ...