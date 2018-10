Sondaggi elettorali | Lega e M5s perdono consensi e scendono sotto il 60%

Sondaggi politici elettorali : M5S accorcia sulla Lega - cittadini approvano Quota 100 : La nuova settimana si apre con i nuovi Sondaggi politici di SWG. L’istituto di ricerche ha pubblicato le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO], che mostrano un incremento da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini salgono al 29,1%, con un +1% rispetto alla scorsa settimana. Il gap con la Lega si è ridotto, complice anche una lieve flessione -0,1% di quest’ultimo. Il ‘Carroccio’ si trova al comando con il 30,4% e non ha più quel vantaggio ...

Sondaggi politici elettorali : cedono Lega e M5S - la manovra economica divide gli italiani : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. La rilevazione evidenzia un ulteriore perdita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno fatto registrare un calo nelle ultime intenzioni di voto [VIDEO]. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,5%, dopo aver perso lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana. La flessione è maggiore per i pentastellati -0,9%, che scendono al 28,1%. Dando uno sguardo agli altri ...

Sondaggi elettorali : Lega e Movimento 5 Stelle sono al 60% : Secondo il Sondaggio politico realizzato dall'Istituto Ixè, la maggioranza può contare sul 60% dei consensi. Se si votasse ora, la Lega di Matteo Salvini sarebbe nettamente il primo partito, seguito dal Movimento 5 Stelle: inchiodato al 17% il Partito Democratico, male anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : Lega e M5S in ribasso - pesa bocciatura Def : Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def [VIDEO]. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a ...

Sondaggi elettorali : la Lega è sempre più forte al Nord - il M5S invece conquista il Sud : Il Sondaggio elettorale realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera ha analizzato le intenzioni di voto in Italia, suddividendole per regioni. È emerso che l'Italia si divide precisamente in due: dal Nord al Centro i voti si canalizzano verso la Lega, mentre dal Centro al Sud e nelle isole ad avere la maggioranza netta è il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

