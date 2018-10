Smartphone OnePlus 6T | foto ottime anche di notte | alte prestazioni e prezzo contenuto

OnePlus punta ad essere la prima azienda a lanciare uno Smartphone 5G in Europa : OnePlus 6T, ufficializzato oggi, è già il passato, e l'azienda guarda già avanti. Non troppo però, perché il progetto 5G è a breve termine L'articolo OnePlus punta ad essere la prima azienda a lanciare uno smartphone 5G in Europa proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T : un raffinato Smartphone top di gamma dal prezzo interessante : In arrivo un potente ed elegante smartphone con display da 6 pollici, memoria fino a 256 GB e prezzo a partire da 559 euro

Redmi Note 6 - Mi A2 - OnePlus 6 e Smartphone da gaming a 320€ oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte Gearbest più importanti, aggiornate quotidianamente. Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Vinci Uno Smartphone OnePlus Gratis A Vita : OnePlus ti regala una fornitura a Vita dei suoi Smartphone con il nuovo gioco “Unlock Your Speed”. Come provare a vincere OnePlus Gratis per sempre Vuoi uno Smartphone OnePlus Gratis per sempre? Ecco come Manca pochissimo alla presentazione ufficiale di OnePlus 6T, che si terrà il 30 Ottobre a New York. OnePlus 6T: Presentazione Il 30 Ottobre, Ecco […]

Una fornitura a vita di Smartphone OnePlus con il gioco Unlock Your Speed : OnePlus fornisce la possibilità di vincere fantastici premi e scoprire informazioni inedite sui prodotti attraverso il gioco Unlock Your Speed. Tra i premi anche una fornitura a vita di smartphone OnePlus! L'articolo Una fornitura a vita di smartphone OnePlus con il gioco Unlock Your Speed proviene da TuttoAndroid.

OnePlus va oltre gli Smartphone : ecco la smart tv : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Il produttore cinese OnePlus ha iniziato a farsi conoscere nel mondo pochi anni fa grazie a smartphone di qualità e dal prezzo relativamente contenuto, ma in questi giorni ha annunciato di essere pronto a prendere d’assalto un altro settore: quello delle smart tv. La notizia arriva direttamente dall’amministratore delegato Pete Lau, il quale ha dichiarato a Business Insider che il nuovo gadget, ...

Carl Pei di OnePlus parla della dipendenza da Smartphone e del futuro dell’azienda : Carl Pei, fondatore di OnePlus, ha rilasciato un’intervista in cui espone il proprio pensiero sulla dipendenza da smartphone e in cui ci parla degli […] L'articolo Carl Pei di OnePlus parla della dipendenza da smartphone e del futuro dell’azienda proviene da TuttoAndroid.

Gli Smartphone più dannosi per la salute : Xiaomi e OnePlus in vetta alla classifica : Anche lo smartphone può essere considerato dannoso per la salute. Lo dice l'Organizzazione Mondiale per la Sanità che ha incluso le radiazioni emesse dai telefoni cellulari tra le possibili cause che possono dare origine a effetti cancerogeni. La questione è stata dibattuta da diverse angolazioni, e ancora oggi la comunità scientifica internazionale sembra divisa sulla questione. Oggi sembra essere giunti ad una visione definitiva, nonostante ...

Quali Smartphone più pericolosi : Huawei - Samsung - OnePlus ed Apple ad agosto 2018 : Un errore fin troppo grande che si fa nel momento in cui si decide di acquisto di un nuovo terminale consiste nel non tenere conto della lista degli smartphone più pericolosi e di quelli meno nocivi per la nostra salute, per effetto delle radiazioni emesse (per cui l'unità di misura di riferimento è il SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico). In condizioni ideali, questi valori non dovrebbero superare il tetto del 0.6 watt/kg, cosa che ...