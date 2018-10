SkyWeek | il meglio in onda sui canali Sky 28 Ottobre - 3 Novembre

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 21 - 27 Ottobre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 21 AL 27 Ottobre 2018 X-FACTOR 12 – LIVE Da giovedì 25 Ottobre, alle 21.15 su Sky UnoPrende il via il 25 Ottobre, per 8 serate, il live show di X Factor 2018, in onda dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno, che si concluderà giovedì 13 dicembre con la finalissima al Mediolanum Forum di A...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 14 - 20 Ottobre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 14 AL 20 Ottobre 2018 THE DEUCE – Seconda stagione Da lunedì 15 Ottobre, alle 21.15 su Sky Atlantic Al via la seconda stagione di The Deuce, la serie HBO creata da David Simon e George Pelecanos sull’origine del porno negli anni '70 negli Stati Uniti. Protag...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 7 - 13 Ottobre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 7 AL 13 Ottobre 2018 IT WILL BE CHAOS – SARÀ IL CAOSDomenica 7 Ottobre, alle 21.15 su Sky Atlantic Per il ciclo “Il Racconto del Reale”, un documentario HBO che fotografa la crisi migratoria nel Mediterraneo. Sullo sfondo, milioni di persone in fuga da ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 30 Settembre - 6 Ottobre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Settembre AL 6 Ottobre 2018 UNDER PRESSURE – PRONTO SOCCORSODal 3 Ottobre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky AtlanticEvandro, capo chirurgo dello staff medico di un ospedale pubblico, e Carolina, chirurgo vascolare, lavorano tra la routine delle emer...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 23 - 29 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 23 AL 29 Settembre 2018 EPCC A TEATRODal 25 Settembre, tutti i martedì dalle 21.15 su Sky UnoLo show di Alessandro Cattelan approda alla prima serata di Sky Uno con interviste ad ospiti illustri, tantissime sorprese e una location esclusiva: il Teatro Parenti di Milano. Fra gli ospiti Roberto Saviano, Alex Del Piero, Roberto Mancini, Daria...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 16 - 22 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 16 AL 22 Settembre 2018 SHARP OBJECTSDal 17 Settembre, tutti i lunedì dalle 21.15 su Sky AtlanticAmy Adams e Patricia Clarkson nella nuova, acclamata produzione HBO diretta dal regista di Big Little Lies Jean Marc Vallée e tratta dal primo romanzo di Gillian Fl...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 9 - 15 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 9 AL 15 Settembre 2018 COCOLunedì 10 Settembre, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno Campione d’incassi, prodotto dalla Disney/Pixar, che nel 2018 ha ottenuto 1 Golden Globe (Miglior film d’animazione) e 2 Oscar® (Miglior film d’animazione e Miglior canzone). Mig...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 9 - 15 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 9 AL 15 Settembre 2018 COCOLunedì 10 Settembre, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno Campione d’incassi, prodotto dalla Disney/Pixar, che nel 2018 ha ottenuto 1 Golden Globe (Miglior film d’animazione) e 2 Oscar® (Miglior film d’animazione e Miglior canzone). Mig...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 2 - 8 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 2 ALL’ 8 Settembre 2018 X FACTORDa giovedì 6 Settembre, alle 21.15 su Sky UnoAl via da giovedì 6 Settembre alle 21.15 su Sky Uno l’edizione 2018 di X Factor. Il talent show, prodotto da FremantleMedia Italia, torna con una nuova giuria. Con loro, a condu...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 26 Agosto - 1 Settembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY 26 Agosto - 1 Settembre 2018 JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLALunedì 27 Agosto, alle 21.15 su Sky Cinema UnoDwayne Johnson e Jack Black nel sequel, campione di incassi, del film con Robin Williams. Siamo nel 1996 quando un ragazzo trova sulla spiaggia la scatola del gi...