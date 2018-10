Sky | Nicola Maccanico nuovo Vice Presidente dell’Area Programmaning Antonella D’Errico

davidemaggio

(Di lunedì 29 ottobre 2018)Con l’uscita di Andrea Scrosati, Sky Italia annuncia alcuni importanti cambiamenti organizzativi nelle aree Programming e Sky Media, Digital & Data.con la nomina di ExecutivePresident per l’area Programming assumerà la responsabilità della Direzione, mantenendo ad interim il suo attuale ruolo di CEO della società di distribuzione cinematografica Vision Distribution. Il rapporto professionale dicon Sky ha radici che partono dal 2003, quando prese parte al lancio dell’azienda. Nel 2004 è poi entrato in Warner Bros. Pictures come Marketing Director, per assumere nel 2009 il ruolo di Managing Director contribuendo a far diventare WB il primo distributore italiano. Da gennaio 2017, credendo fin da subito nelle potenzialità di Vision Distribution, ha accettato di diventarne il CEO.ha guidato la società portando ...