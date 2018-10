Sky Italia riorganizza le aree Programming e Sky Media | Digital e Data

Sky diventa Operatore Telefonico anche in Italia : Sky sarà il nuovo Operatore Telefonico Italiano ed arriverà a luglio 2019 ma al momento i piani tariffari hanno prezzi molto alti (Nel Regno Unito) e non sappiamo su che rete si appoggerà Sky diventa Operatore Telefonico anche in Italia Sky arriverà anche in Italia come Operatore Telefonico mobile e fisso a luglio 2019. Dopo essersi affermato […]

Rating - Standard & Poor's conferma l'Italia ma taglia outlook| Sky TG24 | : L'agenzia di Rating ha confermato la tripla B, ma rivisto al ribasso l'outlook dopo la manovra varata dal governo e il no della Commissione europea. tagliate le stime di crescita del Pil, deficit ...

Acqua generata dall'aria : Sharp porta in Italia Skywell : Milano, 26 ott., askanews, - Un'alternativa alle bottiglie di plastica e ai dispenser di Acqua, in una prospettiva che unisce ricerca tecnologica e attenzione all'ambiente. Sharp ha presentato in ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Il differenziale tra Btp e bund apre a 312, in rialzo rispetto ai 309 punti base con cui aveva chiuso ieri

Acqua : Gruppo Cap porta in Italia tecnologia Skytem per mappare sottosuolo : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - mappare il suolo e il sottosuolo alla ricerca dell’Acqua per prevenire rischi idrogeologici, geotermici e geotecnici, con un metodo non invasivo. È quello che sta avvenendo in questi giorni sul territorio dell’alto milanese e magentino nei comuni di Bernate Ticino, Boff

Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli : l’inviato di Sky MotoGp costretto al ritorno in Italia : Antonio Boselli costretto a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Sky Antonio Boselli non sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che ...

Ragusa protagonista su Sky con Voglio vivere in Italia : Ragusa protagonista del quinto episodio di “Voglio vivere in Italia” in onda su laF (Sky 135) giovedì 25 ottobre alle ore 21.10 in prima tv assoluta.

Sky Italia : il colosso diventerà operatore di telefonia mobile e fissa : La volontà dunque è quella di poter contare non più solo sul calcio, lo sport, il cinema o le serie TV : Sky Italia vuole mettersi in gara anche nel mondo della telefonia e per farlo il colosso, ...

A primavera 2019 lancio offerta Sky per fisso e mobile : ancora stravolgimenti nel mercato italiano? : C'è ancora chi deve riprendersi dall'avvento di Iliad Italia, eppure il lancio di un'offerta Sky dedicata sia alla telefonia fissa che quella mobile sembra più certa che mai e anche vicina nel nostro paese. Nella prossima primavera 2019, il colosso della tv satellitare sarebbe pronto a scendere nel mercato nostrano anche con tariffe dedicate alle utenze domestiche e a chi vuole attivare una SIM mobile. Sky diventerà dunque operatore mobile ...

Sky Arte Festival 2018 (12 e 13 Ottobre) a Palermo - capitale italiana della cultura : Sky sceglie Palermo per il Festival di Sky Arte e porta sul territorio una serie di iniziative dedicate alla città. Il capoluogo siciliano, capitale italiana della cultura per il 2018 e sede della biennale europea d’Arte nomade contemporanea Manifesta 12, ospiterà il 12 e il 13 ottobre attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più si...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Italia-Ucraina 1-1 : in gol Bernardeschi e MalinovSkyi nell'amichevole di Genova : Peccato. Italia bella, rinnovata, per otto undicesimi, rispetto alla gara di settembre contro il Portogallo, e coraggiosa con il tridente offensivo di Mancini, ma pure volenterosa ed efficace, che ...