Skateboard | Vans Park Series 2018 | Alex Sorgente vince le finali di Suzhou | Federico

Skateboard - Vans Park Series 2018 : Oskar Rozenberg Hallberg profeta in patria a Malmoe. Ivan Federico si ferma in semifinale : Suona l’inno svedese a Malmoe, in occasione della quarta tappa dei Vans Park Series 2018 di Skateboard. Oskar Rozenberg Hallberg, campione del mondo in carica, si è imposto davanti al pubblico di casa, che si è entusiasmato nel vedere il proprio campione esaltarsi con straordinarie acrobazie che gli sono valse 86.37 punti, sufficienti per infliggere distacchi siderali agli avversari. Rozenberg in semifinale era riuscito persino a fare ...