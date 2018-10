Simone Biles da record | 6 titoli mondiali da vincere e un nuovo movimento già

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles può entrare nel mito? I sei ori mai vinti sono alla portata - la storia l’attende : Nessuna ginnasta ha mai vinto sei medaglie d’oro nella stessa edizione dei Mondiali, nessuna atleta è riuscita a realizzare il mitologico filotto portando a casa tutti i titoli a disposizione per quanto riguarda il settore femminile. In 84 anni di storia (la prima rassegna iridata aperta anche alle donne venne disputata nel 1934) l’en-plein è rimasto semplicemente mitologia pura, nemmeno lontanamente sfiorato dalle migliori ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : qualifiche. Simone Biles dominatrice - Derwael l’unica intrusa. Brave Hurd e Wevers : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si è disputata la prima giornata delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di volley femminile. Diamo uno sguardo alle varie classifiche. GARA A SQUADRE – Dominio totale degli USA (174.429) che rifilano addirittura 12 punti al Giappone (162.180), terza una solida Germania (161.071), poi a seguire Olanda (159.029) e Belgio (158.970) mentre l’Italia è sesta (156.830). CONCORSO GENERALE ...

VIDEO Simone Biles paranormale ai Mondiali! Sfiora i 61 punti in qualifica - quattro esercizi da leggenda : Siamo di fronte a un marziano, a una ginnasta venuta da un altro Pianeta, a un fenomeno che non ha eguali nella storia della Polvere di Magnesio. Simone Biles è semplicemente spaziale, non ci sono ormai più aggettivi per descriverla e ogni volta che scende in pedana regala delle magie incredibili come durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica: all’Aspire Dome di Doha (Qatar), la tre volte Campionessa del Mondo sul ...

Ginnastica - Mondiali 2017 : Simone Biles iperuranica - sfiora il muro dei 61 punti! Show stellare a Doha - USA dominanti : Abbiamo assistito a una recita che entra di diritto nella leggenda della Polvere di Magnesio, quanto successo negli ultimi 80 minuti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) assume i connotati della storia, Simone Biles ha realizzato qualcosa di letteralmente impossibile durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La Reginetta indiscussa di questo sport, scesa in pedana nonostante dei calcoli renali diagnosticati nella ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : presentati sette nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria al volteggio : La FIG ha comunicato che sette nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - corpo libero. Simone Biles imbattibile - Lara Mori ci può provare : quante pretendenti! : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al corpo libero. Tutte contro Simone Biles che non perde su questo attrezzo da quando è diventata senior, semplicemente non sbaglia mai e per trovare la sua unica caduta in gara bisogna risalire ai Campionati ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - all-around. Simone Biles per la leggenda! Che lotta per l’argento : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al concorso generale individuale (all-around). Simone Biles si presenta per entrare definitivamente nella leggenda della Polvere di Magnesio. La Reginetta indiscussa di questo sport ha conquistato tre titoli ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles - il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

Anche l’Italia ha la sua Simone Biles : la stella azzurra Giorgia Villa illumina Buenos Aires [GALLERY] : Giorgia Villa stella azzurra alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires: il futuro dell’Italia è in ottime mani Stanno per concludersi le Olimpiadi giovanili 2018 attualmente in corso a Buenos Aires. In attesa della giornata conclusiva, che decreterà il medagliere ufficiale, nel quale la giovanissima Italia sta ben figurando, può finalmente festeggiare per le sue favolose prestazioni la strepitosa Giorgia Villa. Classe 2003, la ...

VIDEO Simone Biles mitologica - il nuovo volteggio da leggenda : doppio avanti teso e doppio avvitamento - oltre le leggi della fisica : Simone Biles continua a incantare e vuole davvero riscrivere le logiche della fisica, semplicemente la Reginetta della Polvere di Magnesio non è umana e ha spinto i limiti ancora più in là. Durante il camp di selezione USA per i Mondiali 2018 di ginnastica artistica (Doha, 25 ottobre – 3 novembre), la Campionessa Olimpica ha esibito un nuovo salto al volteggio, un elemento mai portato in gara in passato da nessuna atleta: si tratta di una ...

Simone Biles: «Parlare degli abusi di Nassar mi ha fatto sentire più forte» Non solo Hollywood è cambiata dall'inizio del #MeToo. Anche ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le convocate provvisorie - la lista delle partecipanti. Tornano Simone Biles e Aliya Mustafina - quante stelle a Doha : La Federazione Internazionale ha comunicato la lista provvisoria delle atlete che parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Come da prassi, a meno di un mese dalla rassegna iridata, i commissari tecnici delle varie Nazionali sono invitati a presentare una lista di convocate provvisorie con la possibilità poi di modificare alcuni nominativi fino a ridosso dell’evento. Simone ...