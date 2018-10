Silicon Valley | la crociata contro la tecnologia ai bambini passa dalle tate

Come piace l’italiano : apre la prima scuola nella Silicon Valley : Si parla italiano nella Silicon Valley, anzi si studia fin da piccoli. Da quest’anno infatti ha aperto i battenti “La scuola International School” di San Francisco per i bambini di tutte le nazionalità da 3 a 10 anni. E non è un caso, perché Come si legge nell’indagine statistica sulla diffusione dell’italiano nel mondo, promossa dal ministero degl...

Più donne in cda - Silicon Valley guarda a svolta California : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Big Tech - perché i geni di Silicon Valley non amano dirigere le loro aziende : Gli slanci dell'immaginazione sono il marchio caratteristico di questi geni creativi, che hanno ricostruito quasi da zero il settore tecnologico dopo il crollo delle dotcom. Quando si tratta, però, di dirigere i colossi che hanno fondato, sembrano perdere interesse. I casi di Marc Benioff, Larry Page, Jack Dorsey, Elon Musk...

Perché i geni di Silicon Valley non amano dirigere le loro aziende : Gli slanci dell'immaginazione sono il marchio caratteristico di questi geni creativi, che hanno ricostruito quasi da zero il settore tecnologico dopo il crollo delle dotcom. Quando si tratta, però, di dirigere i colossi che hanno fondato, sembrano perdere interesse. I casi di Marc Benioff, Larry Page, Jack Dorsey, Elon Musk...

Come resistere alla Silicon valley : Le grandi aziende tecnologiche sono dispiaciuti per i troll, per le notizie false, per i dati rubati. Ma propongono soluzioni inefficaci. Ben Tarnoff e Moira Weigel ne parleranno al festival di Internazionale. Leggi

La Silicon Valley non scintilla più. Spuntano cloni da Miami a Mosca : ... come sede fisica dove far nascere e prosperare le start-up; e così le imprese innovative hanno trovato una ventina di concentrazioni tecnologiche alternative in giro per l'America e per il mondo. ...

Il sogno del Friuli : diventare la Silicon Valley dell'Europa dell'est : Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia vogliono talenti dell'innovazione. La trasformazione del digitale negli investimenti verso la Mitteleuropa

Il sogno del Friuli : diventare la Silicon Valley dell’Europa dell’est : Piazza Unità d’Italia, Trieste (Pixabay) È la porta di ingresso della Mitteleuropa, ma fa fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di provinciale. Il Friuli Venezia Giulia è una delle cinque regioni italiane a statuto speciale e guarda al resto del Paese con un certo distacco. Per decenni è stato un dominio austro-ungarico e culturalmente continua a essere il più nordico tra i territori nazionali. Un luogo di confine che ha subìto ...

Harley-Davidson apre un centro di ricerca nella Silicon Valley - : Con questo piano di crescita la Motor Company punta ad allargare la community grazie a 'nuovi prodotti, un accesso più ampio ed articolato al mondo Harley e una rete di vendita con nuovi ...

Smembrare la Silicon Valley : ... e-commerce e ricerca online assumevano un'importanza sproporzionata nelle vite di miliardi di persone negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Le risposte sono state molteplici, ma ormai ...

"Privacy e libertà. Così la Silicon Valley ha preso il controllo della nostra mente" : Franklin Foer premette, nel suo libro, di avere dei precedenti con i signori della Silicon Valley. Infatti il New Republic, testata storica americana di cui era direttore, nel 2012 fu comprato da Chris Hughes, ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg a Havard: due anni dopo, tra Foer (e gran parte della redazione) e il magnate della tecnologia il divorzio era totale. E dire che Franklin Foer, fratello del romanziere Jonathan Safran e oggi ...

La Silicon Valley studia il reddito cittadinanza - test dal 2019 - : Il polo innovativo statunitense è alla ricerca di soluzioni per porre rimedio al calo occupazionale dovuto all'automazione del lavoro. L'incubatore Y Combinator darà il via a un esperimento che ...

La Silicon Valley studia il reddito di cittadinanza - test dal 2019 : Non c'è solo il Movimento Cinque Stelle tra gli estimatori del reddito di cittadinanza. Anche la Silicon Valley sta studiando una forma di "Universal Basic Income" , come risposta al rischio che le innovazioni tecnologiche "rubino" posti di lavoro. Un primo esperimento, su 3mila persone, riporta il sito del Mit Technology Review, verrà iniziato l'anno prossimo da Y Combinator, uno dei principali incubatori di start up della zona.Il ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Sono passati pochi mesi da quando i colossi della tecnologia si sono allineati per dirci che non vogliono vederci diventare troppo dipendenti dalle tecnologie - le stesse che hanno creato loro - e hanno annunciato l’arrivo sui nostri dispositivi di nuovi strumenti in grado di aiutarci a limitare la dipendenza dagli smartphone. Per esempio: Apple ha lanciato una nuova funzionalità (prima di farlo l’ha voluta ...