Si può fermare la TAV?

NBA – Cosa può fermare gli Warriors? Barkley non ha dubbi : “infortuni - uragani o… tempeste di neve” : Con la sua solita ironia, Charles Barkley ha commentato le possibilità degli Warriors di vincere un altro anello. Cosa li può fermare ? Infortuni o… catastrofi naturali Charles Barkley è una di quelle personalità del mondo NBA in grado di attirare sempre l’attenzione. L’opinionista di TNT ha commentato il discorso riguardante le possibili candidate alla vittoria del prossimo anello. Ovviamente, gli Warriors sono stati dati, a detta di ...

Che cosa può fare l'Europa per fermare i piani del governo italiano : La bocciatura immediata della bozza della manovra economica non è mai avvenuta fino ad ora. Ma ora l'Italia ha contro di sé...

Orban : l'immigrazione si può fermare - Salvini è il mio eroe | Il ministro : no lezioni da Macron : Ampia convergenza tra Budapest e Roma su come gestire i flussi migratori e su come l'Europa debba cambiare linea. Il premier: Salvini non indietreggi. Il leghista: "Macron apra Ventimiglia".