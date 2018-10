Show Mussolini da Giletti | Ci vuole rispetto | cosa insegnate ai bambini?

(VIDEO) – Alessandra Mussolini Show - prende in giro la Boschi : Esilarante siparietto in diretta a L’aria che tira, su La7, di Alessandra Mussolini In studio si parla della vicenda dei fondi della Lega e subito si scatena un colorito dibattito tra la ex forzista e Andrea Romano del Pd. “Bisogna rispettare le leggi”, dice il piddino”. La Mussolini lo ferma subito: “Pensa ai risparmiatori che sono ancora avvelenati con la Boschi bella e bionda. L’occhio così e i soldi ...