Short track | Coppa del Mondo Calgary 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Calendario Coppa del Mondo Short track 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare. Come vederle in streaming : ... Canada, 9-11 novembre 2018 Coppa del Mondo a Salt Lake City , Stati Uniti, 7-9 dicembre 2018 Coppa del Mondo ad Almaty , Kazakistan, 14-16 dicembre 2018 Quarta tappa di Coppa del Mondo con sede ...

Calendario Coppa del Mondo Short track 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare. Come vederle in streaming : Dalla prossima settimana si ricomincia. Lo short track è pronto per rianimare la scena nel prossimo weekend e lo farà Calgary (Canada), dove dal 2 al 4 novembre, i pattinatori più veloci del Pianeta vorranno regalare grandi emozioni lungo l’anello di ghiaccio canadese. La Nazionale italiana si presenta con tante novità in quest’annata: una conduzione tecnica diversa affidata agli allenatori Assen Pandov e Anthony Barthell che non ha ...

Short track - l’Italia si prepara per la nuova stagione : tutti i convocati per il quarto raduno : La Nazionale Italiana di Short track ha incominciato la propria stagione con la partecipazione alla Coppa Courmayeur disputatasi lo scorso weekend, un test importante a un mese di distanza dall’esordio in Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Nella competizione valdostana si sono messi in luce Mattia Antonioli e Davide Viscari che hanno chiuso l’all-around nelle prime due posizioni mentre Martina Valcepina ha concluso in seconda ...

Short track - Italia in raduno in vista della Coppa del Mondo : Azzurri di nuovo al lavoro da oggi al centro tecnico federale in Valle d’Aosta agli ordini degli allenatori Pandov e Barthell. Dopo le buone prove nella prima uscita stagionale, testa alla Coppa del Mondo Una parte degli atleti della nazionale Italiana con gli allenatori Assen Pandov (secondo da sinistra nella fila in basso) e Anthony Barthell (prima da destra nella fila in alto) e con, in giacca, il responsabile Fisg del settore ...

Short track - gli azzurri al lavoro in Valle d’Aosta : la Coppa Courmayeur primo obiettivo stagionale : Gli azzurri al lavoro al centro tecnico federale in Valle d’Aosta guidati dai due nuovi commissari tecnici. A fine mese in programma la competizione che aprirà la stagione 2018-19 Al termine di uno straordinario quadriennio culminato con le tre medaglie di Pyeongchang 2018 – l’oro sui 500 e il bronzo sui 1000 metri di Arianna Fontana in aggiunta all’argento della staffetta femminile -, l’Italia dello Short ...

Short track - si ritira il pluridecorato Viktor Ahn : ha vinto sei medaglie olimpiche : All’età di 32 anni ha deciso di ritirarsi Viktor Ahn, atleta pluridecorato capace di vincere ben sei medaglie olimpiche Il 6 volte medaglia olimpica nello Short Track, Viktor Ahn, ha annunciato l’addio alla carriera agonistica. Nato in Corea del Sud 32 anni fa, Ahn ha vinto 3 medaglie d’oro per la Corea ai Giochi olimpici di Torino 2006 e in seguito ha cambiato nazionalità gareggiando per la Russia con cui ha ottenuto ...

Short track - Arianna Fontana lancia l’allarme : “Futuro grigio per l’Italia - non vengo ascoltata dalla Federazione. La conduzione tecnica…” : Burrasca piena per lo Short track in casa Italia. L’inverno era stato eccellente grazie alle medaglie conquistate alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 ma la situazione non è così rosea, sulle pagine della Gazzetta dello Sport Arianna Fontana ha voluto mettere i puntini sulle i e si è lamentata della conduzione tecnica della Nazionale. La lombarda, che in Corea del Sud aveva conquistato un oro, un argento e un bronzo, non si è tirata ...