Sharp Skywell 5T | il totem che estrae acqua potabile dall’aria

(Di lunedì 29 ottobre 2018) È il sogno di ogni azienda e non solo: unmagico, capace di fornirea volontà senza bisogno di allacciamento idrico né di un costante rifornimento di ingombranti boccioni d’. Si chiama5T, è prodotto dalla giapponesee produce una media di 18 litri diogni giornondola dall’aria, il tutto all’interno di una colonna di dimensioni compatte che consuma in totale quanto un piccolo frigorifero. Ingombro e quantità d’prodotta rendono il dispositivo particolarmente adatto a uffici e sale d’aspetto, ma quel che è in grado di fare non è per niente banale.5T innanzitutto raccoglie l’umidità dell’ambiente circostante per condensa, come farebbe un comune deumidificatore; il liquido dopodiché attraversa un filtro a sette stadi che si occupa di eliminare eventuali impurità come polvere e particelle ...