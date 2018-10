Serie C | pari Casertana contro la Vibonese | buona prova dei calabresi

Serie D - i risultati della settima giornata : Cesena - Bari e Modena ok. Pari Avellino : ... 2-0 Girone C Adriese-Belluno: 1-1 Chions-Trento: 3-2 Clodiense Chioggia-Tamai: 0-1 Rovigo-Virtus Bolzano: 3-3 Este-Cjarlins Muzane: 2-1 Levico Terme-Campodarsego: rinviata Sport Club St.Georgen-...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : pari al Mapei - via alle altre partite! : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite di questa domenica 28 ottobre 2018 e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Fiorentina 1-1 - Benassi subito in gol - di Lafont la sfortunata autorete del pari : Nessun vincitore e nessun vinto allo Stadio Grande Torino, dove la formazione granata e la Fiorentina si dividono equamente il punto tramite un 1-1 concretizzato tutto nel primo quarto d’ora della gara. Il pareggio non crea troppi malumori a nessuna delle due squadre, che salgono rispettivamente a quota 15 e 14 punti nella classifica della Serie A 2018-2019. Pronti via, e la Fiorentina trova il gol dopo due minuti, grazie a Benassi che ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : pari tra Torino e Fiorentina : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi del 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Serie B : crolla il Pescara - accorcia il Benevento. Pari tra Foggia e Lecce : ROMA - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Diretta / Palermo-Venezia (risultato finale 1-1) : Struna pari all'ultimo respiro (Serie B) : Diretta Palermo Venezia streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo che apre la 9^ giornata di Serie B(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Serie B - Palermo-Venezia da ex per Zamparini : sarà l'ultima volta? : Poteva essere il suo ultimo confronto con il passato, ma non è detto che non lo sarà, nonostante l'ultima trattativa con Follieri per la cessione del Palermo sia saltata in malo modo, a colpi di ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : si completa la terza giornata - pari tra Valdagno e Lodi : Dopo gli anticipi del sabato (clicca qui per saperne di più), si completa la terza giornata della Serie A1 di Hockey su pista, con altre gare disputate nelle giornate di ieri ed oggi. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio quanto accaduto. Iniziamo dal 4-3 dello Carispezia Sarzana contro la Ubroker Scandiano. Una sfida sempre controllata dai liguri, che sono passati in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Danilo Rampulla e Matteo Pistelli, con ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Serie B : pari per Zenga con il Verona - Salernitana ok col Perugia : Il Venezia ferma sull'1-1 i gialloblù, che perdono due punti dal Pescara capolista, i granata battono 2-1 il Perugia e sono terzi

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Risultati Serie A – L’Atalanta rifila 5 schiaffi al Chievo di Ventura : ok Lazio - pari fra Bologna e Torino : L’Atalanta liquida il Chievo con 5 gol, la Lazio batte in trasferta il Parma, pari fra Bologna e Torino: ecco i Risultati della 9ª giornata di Serie A Gol e spettacolo nella domenica pomeriggio della 9ª giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico pareggio tra Frosinone ed Empoli nel lunch match (3-3), arrivano altri 6 gol anche nell’1-5 con il qule L’Atalanta liquida il Chievo in trasferta. Esordio amaro per i veronesi del neo allenatore Gian ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Zajc riporta l'Empoli in parità! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : in semifinale le prime quattro teste di Serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo : Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di Tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i Cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e ...