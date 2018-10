Serie B | ripescaggi | palla al Consiglio Federale L' Entella spera

Ripescaggi Serie B LIVE - la decisione del Consiglio Federale : le prime indiscrezioni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Serie B - Balata : 'Format a 19 - basta stravolgimenti. Lega non ha bloccato i ripescaggi' : Così il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, ai microfoni di Radio anch'io sport. Balata ha spiegato che "purtroppo in questo momento non ci si vuole limitare a accettare le decisioni della ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione sulla Ternana : Ripescaggi Serie B – Nuova tappa della querelle relativa al campionato di Serie B. La Ternana chiede al Consiglio di Stato di rivedere il decreto col quale è stata sospesa l’istanza del Tar e mantenuto a 19 il format della B. La Lega B ha fiducia nel fatto che la richiesta venga rigettata perché il Consiglio di Stato, dovendo scegliere tra il legittimo affidamento di chi aveva presentato domanda di Ripescaggio (3 squadre) e il legittimo ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni : Le notizie del giorno – sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, a tenere banco è format per la stagione in corso, ben tre le possibilità, 19 squadre, 22 o 23. Sì perchè nonostante la sentenza del Consiglio di Stato tutto potrebbe ancora cambiare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale ...

Clamoroso in Serie B : nuovo incredibile ribaltone - il format resta a 19 squadre. Il consiglio di Stato bocca il Tar. Stop ai ripescaggi [DETTAGLI] : ripescaggi Stop Serie B- Ecco un nuovo ribaltone che farà discutere dopo quello di mercoledì che aveva visto il Tar accogliere il ricorso di alcuni club di Serie C. Questa mattina infatti, il consiglio di Stato ha accolto, invece, il ricorso della Lega di Serie B, sospendendo le decisioni del Tar. Insomma una confusione incredibile, una telenovela che prosegue da mesi, ma ci sarà una nuova puntata: il 30 ottobre il consiglio federale dovrà ...

Serie C - sospese fino al 25 novembre le partite delle squadre in attesa di ripescaggio o riammissione : La situazione che coinvolge la Lega di Serie B e la Lega Pro , con il contenzioso relativo al format della Serie B , a 19 o a 22 squadre, e che vede interessate alcune società attualmente partecipanti ...

Ripescaggi Serie B - salta la giornata di campionato? Ecco gli scenari : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, è attesa entro la giornata di oggi la decisione del Consiglio di Stato sul format della stagione in corso, nelle ultime ore è arrivata la decisione del Tar che ha annullato il blocco dei Ripescaggi e di fatto riportato il torneo cadetto a 22 squadre. La giornata di oggi risulterà fondamentale anche in vista della prossima giornata di campionato, la ...

Serie C - rinvio di sei partite di Coppa Italia per la questione ripescaggi : La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare della Coppa Italia di Serie C delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella. Queste le sfide rinviate del secondo turno (gare del 30-31 ottobre 2018): Catania-Catanzaro; Monza-Novara; Pontedera-Robur Siena; Pro Vercelli-Alessandria, Virtus Entella-Carrarese; Viterbese Castrense-Ternana. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...