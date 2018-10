Serie B | rinviata per il maltempo Spezia-Benevento

Serie B - Spezia-Benevento rinviata : ecco il motivo : Spezia-Benevento rinviata – Nella giornata di domani si giocherà il turno valido per il campionato di Serie B, si preannuncia grande spettacolo ma negli ultimi minuti è arrivata la decisione del rinvio della gara tra Spezia e Benevento. Il match però non si giocherà a causa del maltempo, più per le condizioni dello stadio a preoccupare è stata l’incolumità degli addetti ai lavori e dei tifosi, dopo il summit tra Comune e ...

Allerta Meteo : caos maltempo - rinviata una partita di Serie D : A seguito della decisione della Protezione Civile e dell’ordinanza del sindaco di Messina, si comunica che la partita Messina-Castrovillari in programma alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni Meteorologiche che stanno interessando l’intera area dello Stretto. I tifosi che aveva acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita possono recarsi – entro mercoledì – presso i ...

Risultati Serie D diretta live : rinviata la partita del Messina : Risultati Serie D diretta live – La Serie D torna in campo per una giornata che promette spettacolo ed emozioni, in particolar modo il Girone I è sempre scoppiettante. Il Bari chiamato al riscatto dopo gli ultimi pareggi, di fronte il Locri, la squadra del presidente De Laurentiis rappresenta una corazzata del campionato. Sempre più in crisi il Messina ma la partita contro il Castrovillari è stata rinviata per maltempo. Match ...

Serie C : Catanzaro-Reggina rinviata per il maltempo - ecco la data del recupero : La Lega Pro ha reso noto che Catanzaro-Reggina, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, sara’ recuperata martedi’ 23 ottobre alle 20.30. La partita, che era in programma lo scorso 6 ottobre, era stata rinviata a causa del maltempo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Serie C: Catanzaro-Reggina rinviata per il ...

Entella - udienza al Tar per la Serie B rinviata : “Sconcertati ma andiamo avanti” : La Lega B rende noto che la causa al Tar del Lazio sul caso Entella è stata rinviata a un’udienza da stabilire. L'articolo Entella, udienza al Tar per la Serie B rinviata: “Sconcertati ma andiamo avanti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - le probabili formazioni del sabato : rinviata Catanzaro-Reggina per maltempo : Scienza. TRAPANI, 4-3-3, 1 Dini; 21 Garufo, 13 Mulè, 4 Pagliarulo, 3 Ramos; 10 Costa Ferreira, 5 Tougourdeau, 19 Còrapi; 23 Tulli, 9 Evacuo, 24 Golfo, 12 Ingrassia, 22 Kucich, 2 Da Silva, 8 Aloi, 16 ...

Serie B - Padova-Pescara rinviata per pioggia : ecco quando verrà recuperata : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre ...

Serie B - rinviata per il maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Padova-Pescara - campo impraticabile : la gara di Serie B è stata rinviata : L’incontro di Serie B tra Pescara e Padova è stato rinviato, troppa pioggia allo stadio Euganeo Il terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova è stato dichiarato impraticabile dall’arbitro Volpi e per questo la partita di Serie B tra la squadra di Bisoli ed il Pescara è stata rinviata. Il maltempo che si è abbattuto sul campo padovano ha portato l’arbitro prima a rinviare la gara di 45 minuti e poi a rimandarla a data ...

Calcio : il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale : Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia ...

Serie BKT - rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati. L'articolo Serie BKT, rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

RIPESCAGGI Serie B / Sentenza rinviata a martedì - resta tutto in bilico : RIPESCAGGI SERIE B, campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto da parte del Collegio di Garanzia slitta a martedì(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:08:00 GMT)

Serie D - Rinviata la sfida di Coppa Italia contro la Fidelis Andria : FASANO - Rinviata la gara dei preliminari di Coppa Italia della Città di Fasano in programma domenica prossima sul campo della Fidelis Andria. Come era prevedibile la società andriese ha richiesto ed ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)