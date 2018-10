Serie B | Balata | ' Format a 19 | basta stravolgimenti Lega non ha bloccato i ripescaggi'

Caos Serie B - Balata alza la voce : “adesso basta - format a 19 squadre” : Mauro Balata, presidente della Lega B, ha definito aberrante ciò che sta accadendo attorno al campionato cadetto, il format è ancora “misterioso” “In Serie B non si tratta di un Caos, ma di una scelta fatta da 19 società in virtù di diritti conquistati sul campo, sanciti e verificati dalla Figc all’atto delle iscrizioni ai campionati. Siamo a un quarto della stagione, a metà del girone di andata, e ancora si parla ...

Serie B : a Balata il premio “Stelle al merito sociale 2018” : Allo stabilimento balneare Village di Ostia, sequestrato e confiscato dal tribunale di Roma al clan Fasciani nel luglio 2012 e ora riaperto e in amministrazione controllata, è andata in scena, nell’ambito della decima edizione dell’International Social Commitment Award, la cerimonia di premiazione “Stelle al merito sociale 2018”. Tra i premiati anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, per “la sua ...

Caos Serie B - la Lega di Balata va al consiglio di Stato : ROMA - Il Caos adesso è totale, lo scontro ad altissimo livello. La Lega di serie B oggi a Milano, in una assemblea d'urgenza, 'ha deciso all'unanimità di ricorrere al consiglio di Stato contro la ...

Caos Serie B - Ghirelli : 'Balata blocchi la B - noi aspettiamo la Figc' : A questo proposito Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport. 'Chiedo a Mauro Balata che si fermi la Serie B - ha detto -: all'assemblea federale non ha riconosciuto che siamo l'unica ...

Serie B - Balata : 'Nessuna chiusura verso l'Entella' : ... progetto cofinanziato dalla commissione europea contro il razzismo nello sport, che si è tenuta al Link Campus University di Roma - è ovvio che dobbiamo fare attenzione nel tutelare il valore del ...

Serie B - Balata 'no chiusura a Entella' : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Sull'Entella nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è applicabile e ...

Ripescaggi Serie B - botta e risposta tra Franco Frattini e Mauro Balata sul format a 19 squadre : ... "Io ritengo che a lungo termine l'idea di una riforma che restringa il numero delle squadre, in particolare per la Serie B, sia ragionevole " spiega l'ex ministro a Sky Sport ". Le stesse regole ...

Serie B - Balata : “Campionato a 19 squadre non è una forzatura” : “Non c’è stata nessuna forzatura, c’è una proposta di riforma dei campionati che sta lì da anni, tutti dicono che è giusto fare questa riforma, tutti si rendono conto che ogni anno ci sono problematiche che interessano società, comunità di tifosi e città che soffrono. La nostra idea e la nostra richiesta non era contro le società e le città“. Così si è espresso il presidente della Lega B, Mauro Balata, negli studi ...

Serie B a 19 - Balata : “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” : "La riduzione degli organici vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni insostenibile e incapace di riformarsi", le parole di Balata. L'articolo Serie B a 19, Balata: “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Balata : 'Messa prima pietra per il cambiamento' : 'Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni ...

Serie B : Balata - al via riforma sistema : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema ...

Serie B : oggi arriva la sentenza del Coni - Balata : 'Mi ritengo un innovatore' : La tensione per la sentenza del Coni di oggi che potrebbe trasformare la Serie B 2018-2019 è palpabile. In estate in cadetteria sono fallite due società, il Bari ed il Cesena, mentre una terza, l'Avellino, è stata esclusa per problemi con la fideiussione. A quel punto si attendevano in ripescaggi con 5 squadre in attesa, ma la Lega B ha chiesto di rimanere a 19 squadre per una migliore ripartizione degli introiti, considerata fondamentale in ...

Serie B - Balata : “nella seconda Serie tanti talenti” : “Nel nostro campionato ci sono valori fondamentali che sono quelli dell’italianità e della valorizzazione dei giovani. Questa è la nostra mission e quello che serve per far ripartire il calcio, mettendo in campo i talenti del nostro sport”. Il presidente della Lega di serie B, Maurizio Balata, approva senza riserve il monito-appello del ct azzurro, Roberto Mancini sull’eccessiva presenza di stranieri in campo nel ...