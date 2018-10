Serie A | l' undicesima giornata in diretta su Sky e Dazn | si gioca il 2 | 3 e 4 novembre

Blastingnews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Una volta terminato il decimo turno di campionato VIDEO laA, tornera' il prossimo fine settimana il 2-3-4con l', che ha in serbo il big-match Fiorentina-Roma. Come sempre, le partite potranno essere te sia in tv che in streaming. Le sfide visibili sulla piattaforma disaranno quelle disputate da Juventus, Lazio e Sassuolo. Tutte le altre andranno in onda su Sky e su NowTv. Gli abbonati alla rete di Murdoch potranno usufruire anche dello streaming offerto da SkyGo.A, si parte con Napoli-Empoli nell'anticipo Si parte venerdì 2con la sfida al San Paolo VIDEO prevista per le ore 20.30. Il Napoli affrontera' l'Empoli e la partita sara' trasmessa interamente su Sky. Il giorno seguente, ossia sabato 3, alle 15.00 vedremo Inter-Genoa ed anche questo match a San Siro sara' in esclusiva su Sky e NowTv. Alle 18.00 la ...