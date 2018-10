Seduta euforica per l' indice delle aziende sanitarie | +3 | 12% | | corre Pierrel

Seduta euforica per il settore costruzioni a Milano - +3 - 40% - - exploit di Cementir : Molto positiva la giornata per l' indice del settore costruzioni italiano , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Construction & Materials e che guadagna 877,99 punti, a quota ...

Seduta euforica per il settore viaggi e intrattenimento - +3 - 34% - - notevole balzo in avanti per Juventus : Molto positiva la giornata per il comparto viaggi e intrattenimento , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Travel & Leisure e che guadagna il 3,34%, dopo la chiusura di ieri a ...

Londra : Seduta euforica per Johnson Matthey : Ottima performance per Johnson Matthey , che scambia in rialzo del 4,37%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Seduta euforica per il comparto chimico italiano - +1 - 87% - - guizzo positivo per Isagro : Molto positiva la giornata per l' indice del settore chimico , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Chemicals e che guadagna l'1,87%, dopo la chiusura di ieri a quota 17.261,...

Londra : Seduta euforica per Antofagasta : Grande giornata per la compagnia mineraria , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,58%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari : Seduta euforica per Mediaset : Ottima performance per il Biscione , che scambia in rialzo del 2,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Seduta euforica per l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 85% - - corre Telecom Italia : Molto positiva la giornata per il comparto Telecomunicazioni in Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Telecommunications e che guadagna l'1,85%, dopo la chiusura di ...

Piazza Affari : Seduta euforica per Safilo : Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,30%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento ...

Londra : Seduta euforica per Scottish Mortgage Investment Trust : Brillante rialzo per Scottish Mortgage Investment Trust , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,31%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 ,...

Londra : Seduta euforica per Anglo American : Effervescente Anglo American , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,23%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi,...

Londra : Seduta euforica per Land Securities : Protagonista Land Securities , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,45%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del ...

New York : Seduta euforica per The Aes : Vigoroso rialzo per The Aes , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di The Aes evidenzia un andamento ...

New York : Seduta euforica per Northern Trust : Effervescente la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,02%. L'andamento di Northern Trust nella settimana, rispetto al World ...

New York : Seduta euforica per Ipgp : Protagonista Ipgp , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,73%. Lo scenario su base settimanale di Ipgp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...