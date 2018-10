Scuole chiuse | l' elenco delle città

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sei morti - un dispersoScuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona . Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo - da Roma a Napoli le ordinanze dei comuni : A causa dell’ondata di maltempo che da domenica 28 ottobre ha messo in ginocchio l’Italia provocando sei morti, martedì 30 ottobre, molte Scuole rimarranno chiuse. Il Viminale, con una circolare inviata dal capo di Gabinetto, ha chiesto di “valutare la chiusura di tutte le Scuole e degli uffici”. Nel Lazio l’unica amministrazione ad aver già emanato l’ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado ...

Maltempo e danni - Scuole chiuse a Napoli martedì 30 ottobre : Un'ordinanza sindacale prevede la chiusura per la giornata di domani, martedì 30 ottobre, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il Sindaco Luigi de Magistris per ...

Roma - Scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo : è ufficiale : Anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Maltempo : Scuole chiuse 30 Ottobre 2018 : Il Vortice di bassa pressione che nella giornata di oggi si è approfondito sul Mar Ligure, si sposterà sull’Europa centro-settentrionale, indebolendosi, e permettendo un graduale miglioramento. Tuttavia a seguito di varie criticità, i seguenti comuni hanno deciso per la Chiusura degli Istituti Scolastici. Per maggiori dettagli vi invitiamo a fare riferimento ad eventuali comunicazioni fornite dal proprio comune, o dall’istituto ...

scuole chiuse anche domani 30 ottobre a Roma: lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.